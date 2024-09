"En el libro es más fuerte": G.R.R. Martin critica duramente polémica escena de "House of the Dragon"

La segunda temporada de "House of the Dragon" presenta cambios respecto al libro "Fuego y Sangre", destacando la polémica escena final del episodio 2x01 donde Sangre y Queso asesinan al príncipe Jaehaerys en venganza por la muerte del príncipe Lucerys. George R.R. Martin criticó esta modificación, señalando que la escena original era más fuerte y visceral, resaltando la fuerza de Helaena en el libro. El autor expresó su descontento por la eliminación del personaje Maelor, hijo menor de la reina, lo cual complicará la trama para la tercera temporada al implicar la modificación de escenas clave. Martin advirtió sobre posibles cambios futuros que podrían afectar la continuidad de la historia.

La segunda temporada de House of the Dragon (La casa del dragón), emitida entre junio y agosto de este año, presentó varios cambios respecto al libro en que se inspira, Fuego y sangre (Fire and Blood).

Y uno de los más polémicos fue la escena final del episodio 2×01 protagonizada por Sangre y Queso, dos asesinos que se infiltran en la Fortaleza Roja y matan al príncipe Jaehaerys en retribución por el homicidio del príncipe Lucerys.

El autor y productor ejecutivo, George R.R. Martin (GRRM), al fin se ha referido a este controversial tema, criticando la modificación por la importancia que tenía la versión original para el futuro de la historia.

El escritor había publicado una columna extensa al respecto en su página Not a Blog, pero la borró un par de horas después. No obstante, en BioBioChile alcanzamos a leerla.

¿Cómo muere el príncipe Jaehaerys en el libro “Fuego y sangre”?

En el libro, Helaena y Aegon tienen tres hijos en lugar de dos. El más joven, Maelor, no existe en la serie, mostrándose solo a los gemelos Jaehaerys y Jaehaera.

En la novela, Sangre y Queso, un exsoldado expulsado de la Guardia de la Ciudad y un cazador de ratas del palacio respectivamente, le piden a Helaena que elija cuál de sus hijos varones morirá, pues necesitan matar a un niño específicamente.

La joven reina intenta ofrecer su propia vida para salvarlos, pero tras amenazarla, se ve obligada a escoger y selecciona a Maelor para morir, prefiriendo salvar al heredero al Trono de Hierro, Jaehaerys.

Ahí es cuando Queso le susurra a Maelor que su madre lo quiere muerto, mientras Sangre mata a Jaehaerys.

En la producción televisiva, la escena fue menos brutal, pues Helaena no se ve obligada a tomar esa decisión. En cambio, Sangre y Queso solo le preguntan cuál de sus gemelos es el varón. Ella apunta hacia la cama de Jaehaerys, para luego tomar a Jaehaera y huir.

GRRM: El cambio “debilitó la escena, pero no a un nivel considerable”

En su columna eliminada en Not a Blog (que BioBioChile alcanzó a leer), George R.R. Martin relataba que el showrunner, Ryan J. Condal, le explicó -previo a las grabaciones- que eliminarían a Maelor de la temporada 2 porque, por logística y presupuesto, se les dificultaba mucho grabar con un niño de 2 años, que es la edad que tendría el menor de los hermanos durante esos hechos.

De este modo, el escritor expresó que, si bien la versión de la serie también es brutal y sangrienta, “la escena en el libro es más fuerte”, algo que fue categórico en recalcar en múltiples ocasiones a lo largo del texto.

“Pensé que los actores que interpretaban a los asesinos en el show eran excelentes. Pero los personajes eran más crueles, más duros y más aterradores en Fuego y sangre (…) También sugeriría que Helaena muestra más coraje, más fuerza en el libro, al ofrecer su propia vida para salvar a su hijo. Ofrecer una pieza de joyería (en la serie) simplemente no es lo mismo”, indicó Martin, según cita IGN.

En ese sentido, recalca que el obligar a Helaene a elegir cuál de sus hijos morirá, como ocurre en la novela, “era la parte más fuerte de la secuencia, la más oscura, la más visceral. Odié perder eso. Y juzgando por los comentarios online, la mayoría de los fans parecieran estar de acuerdo”.

Pese a todo, el autor reconoció que no insistió al showrunner que mantuviera la secuencia original, pues entendió que sería complicado para la producción grabar con un niño tan pequeño.

Y apuntó que la modificación “debilitó la escena, pero no a un nivel considerable”, y que le gustó la temporada 2 y la secuencia en general.

Autor critica futuros cambios para la temporada 3 de “House of the Dragon

Por otra parte, algo que GRRM sí criticó con dureza fue que todo apuntaría a que Helaena ya no tendrá un tercer hijo y Maelor sencillamente nunca existirá, lo cual complica la trama para la tercera temporada, pues el personaje estaba implicado en escenas clave que ahora tendrán que ser eliminadas o reestructuradas.

Una de las escenas, entre varias comentadas por el autor, es la que ocurre en Bitterbridge (Puenteamargo) y que tendrá que ser eliminada por completo, pues ya no tendría sentido incluirla.

Asimismo, una secuencia destacada era que la eventual y trágica muerte de Maelor motiva a otro personaje importante a quitarse la vida; algo que, evidentemente, ya no podrá ocurrir de ese modo.

En ese contexto, Martin apuntó que por ahora no sabe qué hará el showrunner para parchar esos errores en la continuidad y expresó su molestia por la situación.

“¿Aparecerá alguna de ellas (las escenas) en la serie? Quizás… pero no veo cómo (…) En la planificación de Ryan (showrunner) para la temporada 3, -spoiler omitido- igualmente se suicidará… por ninguna razón en particular. No hay horror puro, ningún hecho desencadenante que abrume a -spoiler-“, dijo.