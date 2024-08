Los guionistas de Deadpool & Wolverine, Rhett Reese y Paul Wernick, revelaron que intentaron que Robert Downey Jr. hiciera un cameo como Iron Man en la película, pero este declinó la oferta tras leer la escena. La idea original era incluir a la alineación original de Los Vengadores, pero finalmente no se concretó.

Luego del estrepitoso éxito de Deadpool & Wolverine en los cines, nuevos secretos del detrás de escena se han ido revelando. Así fue que esta vez los guionistas de la cinta, Rhett Reese y Paul Wernick, confesaron que el actor detrás de Iron Man/Tony Stark, Robert Downey Jr. declinó participar en la película.

En una reciente entrevista, los escritores detallaron que “cortejaron” al ganador del Óscar para hacer un cameo como el personaje de Los Vengadores, por lo que le enviaron la escena, pero este lo rechazó tras leerla.

“Queríamos que hiciera un cameo. Habíamos escrito esa escena (para empezar la película) con Happy y Downey“, dijo Wernick a Indie Wire.

La escena, según explicaron, consistía en que Deadpool utilizaba la máquina del tiempo de Cable para saltar a la “línea del tiempo sagrada” y así acabar en la alineación original de los Avengers.

Ahí se reunía con Happy Hogan (Jon Favreau) quien lo rechaza por ser “demasiado egocéntrico para Los Vengadores” y no saber trabajar en equipo. Tal como revelaron los escritores, la idea era que el Tony Stark de Robert Downey Jr estuviera en la misma escena.

“Ryan Reynolds escribió la escena con los dos, así que con la esperanza de que pudiéramos conseguir a Downey”, dijo Reese, según recogió Variety. “Pero también quería a Favreau, porque son un gran combo, y estaban todos juntos en la escena”, añadió.

Pese a que la decisión de Robert Downey Jr no tuvo sentido para los escritores en ese entonces, cuando se reveló que iba a interpretar a Doctor Doom, todo calzó.

“Era imposible que hiciera las dos cosas. Y entonces dijimos: ‘Oh, Downey no le dice “no” a Ryan Reynolds, ¿verdad? Nadie le dice que no a Ryan Reynolds’. Escribimos escenas, y Downey las leyó, pero lo que no sabíamos entre bastidores era este asunto del Doctor Doom“, admitió Wernick.

Pero la idea de los guionistas era aún más ambiciosa al comienzo, pues incluso querían incluir a la alineación original de Los Vengadores, es decir, a Hulk de Mark Ruffalo, Black Widow de Scarlett Johansson, Hawkeye de Jeremy Renner, el Thor de Chris Hemsworth y el Capitán América de Chris Evans.

“No se lo hemos contado a nadie, pero había una versión de esa escena muy, muy al principio, que no estaba escrita, pero sí concebida, que tenía a todos los Vengadores en la habitación”, dijo Wernick. “Y Wade era rechazado (…) Iba a enfadarse y básicamente atacar a cada uno de ellos de una forma despiadada”, añadió Reese.