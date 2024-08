HBO Max lanzó el primer adelanto de la serie "The Last Of Us: Parte 2", basada en el famoso videojuego. El teaser también presentó a parte del nuevo elenco, incluyendo a Isabela Merced, como Dina, y Catherine O’Hara como estrella invitada.

La noche de este domingo, Max lanzó el primer adelanto de The Last Of Us: Parte 2, la serie basada en el famoso videojuego del mismo nombre que figura como uno de los próximos estrenos más esperados de la plataforma de streaming.

El teaser apareció en un recuento de las nuevas series y películas que verán la luz en 2025 y mostró a Bella Ramsey, Pedro Pascal y parte del nuevo elenco que constituye la segunda temporada de la serie.

Recordemos que, The Las Of Us sigue la historia de Ellie (Ramsey) y Joel (Pascal), quienes se encuentran en un escenario postapocalíptico plagado de zombis infectados por un hongo que no tiene cura.

Para la segunda parte se sumaron al elenco: Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny.

Además, como estrella invitada figura la conocida Catherine O’Hara, recordada por sus icónicos papeles en películas como Beetlejuice (1988) y Mi pobre angelito (1990).

Este primer adelanto muestra a Joel teniendo una emotiva conversación con el personaje de O’Hara, cuyo rol todavía no está claro. Asimismo, se revelaron algunas breves escenas de acción.

Recordemos que, según el videojuego, en la segunda parte de la historia ya transcurrieron varios años desde que Joel y Ellie se conocieron.