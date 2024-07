A dos semanas de concluir, la serie "The Acolyte" ha generado controversia entre los seguidores de Star Wars, especialmente tras el episodio 5 en el que un personaje se declara abiertamente como Sith ante los Jedi, rompiendo con la continuidad establecida en la saga. Esta revelación ha desatado críticas por parte de los fanáticos más puristas, ya que según el canon de la franquicia, los Sith se creían extintos desde hace mil años. La incógnita sobre el destino de los personajes "buenos" en la serie se intensifica, planteando la posibilidad de un desenlace trágico. La trama de "The Acolyte" promete mantener a los espectadores en vilo hasta el final.

Ya se han estrenado 6 de los 8 episodios de la nueva serie de Star Wars que, con sus altibajos y controversias -más de alguna irrelevante-, está ya a dos semanas de terminar. Sin embargo, y pese a lo impactante que pudo ser el episodio 5, una sola línea en que se menciona a los Sith puede abre una grieta en relación con el resto del universo en que ocurre The Acolyte.

De hecho, puede estar augurando un destino trágico para todos los personajes que quedan vivos, o al menos todos los “buenos”.

En ese episodio, muchos sucesos significativos ocurrieron, varios épicos, algunos tristes, pero quizá el más “histórico” fue el momento en que Qimir, o “El Extraño”, interpretado por Manny Jacinto, se presentó ante un puñado de Jedi como un Sith.

De hecho, explícitamente dijo la palabra “Sith”.

No es infrecuente que los fanáticos de Star Wars -conocidos como la única fanaticada que odia lo que ve- se quejen porque algo rompe canon, y no es la primera vez que la continuidad de Star Wars no calza entre sí. La misma y venerada trilogía original se tropieza a ratos, y las precuelas dirigidas por el mismo George Lucas también.

Con The Acolyte ya hay varias quejas también, algunas debatibles, pero la más significativa está en esa sola mención a los Sith.

¿Por qué? Porque si bien los Sith canónicamente han existido desde siempre, su supervivencia ha sido un secreto a ojos de la Orden Jedi.

Sin considerar videojuegos ni libros ni cómics, eso está establecido en el Episodio I: La Amenaza Fantasma, en que el maestro jedi Ki-Adi-Mundi se entera de que Qui-Gon Jinn se enfrentó a un Sith y reacciona en evidente negación: “Imposible, los Sith llevan extintos por un milenio”.

Esa frase refleja la incredulidad de una Orden Jedi cómoda ante la ausencia de una oposición clara en el Lado Oscuro, siendo una expresión que quizá no hubiera usado de haberse enterado del incidente ocurrido en The Acolyte, hace apenas un siglo.

Y ya vimos que, incluso, durante el canon actual el maestro de icónico cráneo estaba ya vivo e incluso adulto, tras su cameo en uno de los capítulos previos.

Ese fue otro punto que a los fanáticos más fundamentalistas tampoco les gustó, pero su edad estaba establecida sólo en una guía de La Amenaza Fantasma, así que era hasta esperable que fuese a ser ignorado por la nueva continuidad.

En cualquier caso, para que aquella cita siga teniendo sentido, The Acolyte debe hacer lo impensable y, literalmente, matar a todos quienes sepan que Qimir es un Sith. Sin testigos.

¿Lo harán? Pronto, muy pronto, lo veremos.