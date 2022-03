El actor neozelandés Anthony Starr, quien se hizo conocido por su papel como Homelander en la serie The Boys, fue condenado con cárcel en España por agredir a un joven de 21 años en un bar.

Según consignó El País, el intérprete de 46 años pasó la noche en la comisaría de la Policía Nacional de Alicante. Esto luego de que el intérprete neozelandés inició una pelea y luego lanzó un vaso de cristal a la víctima, que tuvo que ser atendido en el Hospital de Alicante debido a una ceja rota.

El actor se encuentra en España para grabar The Interpreter, película dirigida por Guy Ritchie. La cinta se centra en una historia bélica en Afganistán bajo el protagónico de Jake Gyllenhaal.

De acuerdo al diario Información, el actor pasó por un juicio rápido durante la tarde del jueves donde admitió haber realizado el delito. Entonces, el fiscal de guardia pidió 18 meses de prisión, la cual quedó reducida un año al admitir su culpa y con la atenuación por embriaguez.

Además del año de cárcel, el intérprete de Homelander fue condenado a pagar una indemnización de 5.000 euros, es decir, más de 4 millones 300 mil pesos chilenos. De todas formas, al no tener antecedentes en España, la jueza a cargo del caso decidió acordar la suspensión de la ejecución de su pena carcelaria por dos años, bajo la condición de no cometer otro delito en ese periodo de tiempo.

Una golpiza y amenazas

De acuerdo a Daily Mail, la víctima del caso, llamado Bathuel Araujo, comentó que Starr estaba “muy ebrio” en ese momento y que lo atacó luego de que le pidiera a un acompañante del actor que lo calmara, porque estaba molestando.

Ante su comentario, el actor habría mandado a la mierda al hombre de origen venezolano, para luego empujarlo fuera del bar. Entonces, lo golpeó en la mandíbula y cerca de su ojo, a lo que el joven respondió empujándolo.

“Después de que me golpeó, me mareé y fue entonces cuando me golpeó con el vaso en la ceja izquierda”, aseguró el hombre.

Starr fue expulsado del bar y Araujo afirmó que el intérprete lo amenazó en inglés. “No sabes en qué te metiste, no sabes quién soy y qué acabas de hacer”, habría gritado Starr.

De igual forma, el venezolano acusó que el actor también le dijo que lo estaría buscando porque quería matarlo.