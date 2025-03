Falleció a los 62 años Pamela Bach, actriz de El auto fantástico, Los Guardianes de la Bahía, y exesposa del actor David Hasselhoff, con quien también actuó en ambas series de televisión.

Según información revelada por diversos medios internacionales, su cuerpo sin vida fue encontrado en su vivienda en Hollywood.

Tal como informa el medio estadounidense TMZ, familiares de la actriz se dirigieron hasta su hogar luego de estar incomunicada y no contestar llamadas. Tras llegar al lugar se percataron del hecho: la actriz murió de un disparo en la cabeza, lo que hasta el momento trataría de un suicidio.

Hasta el lugar también llegó personal médico, pero la atención fue inútil en el momento y solo pudieron certificar su defunción durante la jornada de este jueves 6 de marzo.

Posterior a conocerse la noticia y mediante su representante en su cuenta de X, Hasselhoff emitió un comunicado lamentando la pérdida de su exesposa.

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos privacidad mientras atravesamos este momento difícil”, detalla el mensaje.

Our family is deeply saddened by the recent passing of Pamela Hasselhoff. We are grateful for the outpouring of love and support during this difficult period but kindly request privacy as we grieve and navigate through this challenging time.

— David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) March 6, 2025