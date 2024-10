La jornada de este martes se confirmó el fallecimiento del actor Michael Newman, recordado por su participación en la icónica serie de los 90′, Los Guardianes de la Bahía.

Según indicó la revista People, el actor murió a los 68 años, tras padecer la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2006.

La información fue confirmada al medio por Matt Felker, amigo cercano de Newman, quien dirigió la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun.

Felker detalló que el actor murió la noche del domingo 20 de octubre, rodeado de su familia y amigos.

Matt Felker añadió que “tuve la oportunidad de ver a Mike la última vez que estuvo consciente y me miró, y de manera típica de Mike me dijo: ‘llegaste justo a tiempo’“.

Mike Newman, un salvavidas en la vida real

En los años 90′, Mike saltó a la fama como uno de los integrantes de la serie Los Guardianes de la Bahía, siendo el único de los protagonistas que era salvavidas en la vida real.

Estuvo en un total de 150 episodios, siendo el segundo en aparecer en más capítulos, luego de David Hasselhoff, indica People.

Además, era bombero, labor que ejerció mientras grababa la serie. Tras finalizar el show, siguió trabajando a tiempo completo como bombero. Se retiró a los 25 años de servicio.

Diagnóstico de Parkinson

En 2006 fue diagnosticado con Parkinson, por lo que durante los últimos años estuvo recaudando fondos para la Fundación Michael J. Fox, que busca encontrar una cura para la enfermedad.

En agosto, dijo a People que esperaba que “al contar mi historia personal se genere conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el Parkinson”.

“Esta enfermedad terminal me ha dado mucho tiempo para reflexionar, algo que tal vez no quería, pero me ha traído sabiduría (…) Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero siempre me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida”, indicó el actor.