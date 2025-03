El actor Erik von Detten, conocido por sus roles en películas de Disney como "El Diario de la Princesa" y "Brink!", comenzó su carrera en Hollywood a una corta edad y se convirtió en una estrella juvenil. A pesar de su éxito inicial, decidió alejarse de la actuación y Hollywood para llevar una vida más tranquila. Actualmente, Von Detten trabaja en el rubro de finanzas y es padre de tres hijos. Aunque ya no está activo en la industria del entretenimiento, sigue siendo reconocido por sus papeles icónicos en el cine y la televisión.

Comenzaba el milenio y Erik von Detten, un reconocido chico Disney, participaba en la de las producciones más exitosas de la compañía, “El Diario de la Princesa”.

Su rol como Josh Bryant, el joven interesado más en la corona y lo que conllevaba que en Mía Thermopolis, lo puso en el radar de los galanes de Hollywood.

La carrera que tenía como chico Disney, sumado a su participación en exitosas películas como “Brink” auguraban una carrera excepcional.

Sin embargo, no era lo que Erik von Detten quería para su vida y poco a poco dejó Hollywood y todo lo que tenía que ver con la actuación.

Su vida actual no parece la de una joven estrella del espectáculo, sin embargo, recuerda con cariño su paso por icónicas películas.

Erick von Detten: sobrevivió a la industria

No cumplía aún los 10 años, cuando Erik von Detten comenzaba su carrera en Hollywood, participando en “All I Want for Christmas” manteniéndose activo hasta que en 1995 puso su voz para uno de los personajes más odiados del cine.

Llegó a la actuación por casualidad. Según contó en E! News, era su hermana quien quería trabajar en la industria de la televisión, sin embargo, él la acompañaba a las pruebas y ahí los agentes pensaron que era un chico lindo.

Su madre le preguntó si quería dedicarse a la actuación y cuándo ella le dijo que eso implicaría que no tendría que ir al colegio, pero sí tener un tutor que sólo le haría 3 horas de clases al día, lo convenció de inmediato para entrar en el rubro, eso porque odiaba ir a clases.

Además, tener una vida que implicaba habitaciones de hotel, limusinas y lujos, se transformaron en las razones superficiales por las que quiso actuar. Aunque confiesa que su madre siempre trató de mantener un equilibrio y que tuviera los pies en la tierra.

Esto implicó que si bien podía asistir a eventos, no pudiera ir tanto a fiestas donde comienzan a ofrecerles drogas o alcohol y trasformarse en el estereotipo de “chico Disney”. Según el mismo dice, “siempre tuve la brújula moral para saber que eso es una calle de un solo sentido. Así que, probablemente, fue solo una combinación de educación y brújula moral”.

Erik von Detten: el malo de Toy Story y galán en El Diario de la Princesa

Se mantuvo en la escena por varios años. Entre sus papeles más famosos está “Sid”, el odioso vecino de Andy en Toy Story es interpretado por el actor que en ese momento apenas tenía 13 años y prestó su voz para el personaje.

Luego, participó en una de las películas más icónicas de Disney en los 90´, Brink!, la tercera película original de Disney Channel, donde se lució patinando para los “Soul-Skaters”.

Sin embargo, la película que lo puso como el galán de las adolescentes es “El Diario de la Princesa”, encarnando a Josh Bryant, en chico más lindo del colegio de Mia y su interés amoroso hasta que se decepciona de él.

Recién cumplía 18 años, que celebró con todo el equipo, incluidas Anne Hathaway y Mandy Moore.

Ese papel cambió su vida y lo hizo oficialmente famoso a nivel mundial, por lo que todos lo veían como el nuevo chico estrella de Hollywood. Claro que no lo favoreció mucho con las citas, porque las chicas querían un par de citas para asegurarse de que no era tal como el pedante Josh.

Sin embargo, después de interpretar a ese papel se dedicó más a poner su voz en producciones animadas, participar en algunas series de televisión y películas y rápidamente fue dejando su vida en Hollywood.

Volvió a prestar su voz para Toy Story 3, la película estrenada en 2010, que fue su último proyecto, saliendo definitivamente de Hollywood.

Su vida después del éxito en la industria del entretenimiento

Nadie pensaría que con su cabellera rubia, ojos azules y porte perfecto, dejaría una prominente carrera, sobre todo con gran parte de las adolescentes del mundo con pósteres de él pegados en la pared.

Sin embargo, dejó de ser el chico de moda de Hollywood y comenzó a obtener papeles de invitado y no logró volver a tener roles importantes en la industria.

Todo esto hizo que diera un paso al costado, porque también quería tener una familia y la realidad de los actores en Hollywood no le permitirían tener lo que quería.

Por lo mismo, cuando llegó a sus 20 comenzó a abandonar la actuación y a los 25 años comenzó a trabajar en ventas para una empresa de finanzas, rubro en el que aún se mantiene creciendo hasta que logró llegar a un puesto de gestión. En pocas palabras, pasó a ser un chico normal.

Eric von Detten: papá de 3 niños y siempre reconocido

Hace algunos meses habló con TMZ, a propósito de que los hermanos Kelce, Jason y Travis, el novio de Taylor Swift, eligió una de sus películas como su favorita.

En la entrevista, contó que aunque lleva 20 años sin tener un rol importante en la industria de Hollywood, aún lo reconocen por su papel en El Diario de la Princesa y Brink!.

Además, contó que ahora es padre de tres hijos, un niño de un año, otro de tres y el mayor de cinco años, quienes aún no aprenden a patinar, pero sí espera enseñarles en unos años más.

Por ahora, su vida es más de cambiar pañales y hacerse cargo de niños que lloran junto a su esposa, la gurú inmobiliaria, Angela von Detten.

De hecho ella es de las que más se beneficia con su fama, ya que como agente inmobiliaria recibe mucha actividad en redes sociales, en gran parte gracias a su fama.

Sobre si volvería a actuar, respondió, que sí, claro que solo lo haría si hay un guion con un con un papel que no requiera un arduo proceso de audición, definitivamente estoy abierto. Simplemente, no es una carrera constante.