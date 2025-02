Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan un complejo momento tras disputa con Justin Baldoni, director de "Romper el Círculo", que ha afectado la carrera de la actriz de Gossip Girl. La pareja se ve envuelta en demandas por acoso y campañas de desprestigio, lo que ha llevado a Lively a ser vista como un elemento radioactivo en Hollywood. Su imagen se ha visto deteriorada desde la promoción de la película, generando controversias y críticas, incluso por su comportamiento en entrevistas. Además, se revelan tensiones con colegas como Leighton Meester, Armie Hammer y Anna Kendrick, mientras que sus amigas de "The Sisterhood of the Traveling Pants" la defienden públicamente. A pesar de contar con apoyo, Lively enfrenta un complicado escenario en la industria del entretenimiento.

Hace una semana Blake Lively miraba con cara de pánico a su marido, Ryan Reynolds, cuando este se levantó en el show aniversario de Saturday Night Live e hizo una broma aludiendo al complejo momento que vive con su pareja.

Esto porque tanto él como la actriz de Gossip Girl atraviesan una nube negra desde que entraran en disputa con Justin Baldoni, el director y coprotagonista de Romper el Círculo, el proyecto que comenzó a hundir la carrera de Lively.

Su cara de pánico probablemente se debe a que el actor de Deadpool tocó la fibra sensible de la pareja, una que podría (y fue) aprovechada por su contraparte en la demanda que realizó la actriz contra Baldoni por acoso y una campaña de desprestigio en redes sociales.

Esto porque cualquier cosa que la pareja, que lleva semanas alejadas de las cámaras, diga puede ser usado en su contra y lo peor, puede hacer que la reputación de Blake Lively caiga aún más.

Porque pese a que alega una campaña de desprestigio de Baldoni, la realidad es que desde la rueda de prensa de “Romper el círculo” salen uno y otro video que no la deja muy bien parada.

Entre entrevistas, conferencias de prensa con sus colegas y hasta el alejamiento de su gran amiga, Taylor Swift, las controversias persiguen a la actriz de Gossip Girl que ya es vista como un elemento radioactivo en el brillante Hollywood.

Blake Lively: cuando todo comenzó a caer

Hace un año Blake Lively compartía cabina con Taylor Swift en el Super Bowl, donde los Kansas City Chiefs se llevaron el mítico trofeo Vince Lombardi. La actriz gozaba de ser la mejor amiga de Swift, quien había sido elegida “Persona del año” por la revista Time.

Vivía su momento de oro, mantenía el matrimonio perfecto de Hollywood junto a Ryan Reynolds y sus 4 hijos, una carrera exitosa como empresaria y también en la moda al ser una de las favoritas de Anna Wintour, que la invitó a ser anfitriona de la MET Gala, sin embargo, este 2024 todo se derrumbó.

La promoción de “Romper el círculo” terminó con romper su carrera. La película donde daba vida a Lily Bloom, una florista que comienza una relación abusaba con Ryle Kincaid, interpretado por Justin Baldoni, quién también dirigía la película, le pasó la cuenta y de la peor forma.

En la campaña de marketing del film los actores nunca estaban juntos, pese a que él dirigía y ella protagonizaba. Mientras que él hablaba de la violencia de género, ella animaba a que usaran flores para ir a verla al cine, además de promocionar todas sus marcas de una forma frívola al parecer de los fans.

No pensar en la violencia doméstica, que es a lo que aludía la película y el libro en el que se basa, comenzó a mermar en el cariño que la gente tenía sobre Blake Lively y con eso su imagen se comenzó a desmoronar.

Para cuando instó a que los fans prepararan cocteles inspirados en la película utilizando Betty Buzz, su marca, hizo que las críticas fueran más allá, porque después de que una mujer es maltratada, lo último que piensa es una alegre receta de coctel, recogió El País. Sin embargo, venía más.

Las entrevistas de Blake Lively

Durante los meses después de la promoción de “Romper el silencio” aparecieron varios videos que dejaban ver que la actriz de Gossip Girl al parecer, no era tan empática como se veía.

Lo primero que apareció son las entrevistas de Lively, donde su comportamiento con los periodistas no era el mejor. Kjersti Flaa, una periodista noruega, partió su conversación por el estreno de Café Society felicitando a la actriz por su embarazo, con un “Felicitaciones por tu barriguita”.

Blake Lively le devolvió la felicitación con las mismas palabras, aunque la periodista no tenía signos de embarazo. Esto hizo que Kjersti Flaa quisiera renunciar a su trabajo, por lo incómoda que la hizo sentir, porque a eso se sumó que la actriz la ignoró después de que le preguntara por su vestuario.

Luego, apareció otra interacción con una periodista, quien le preguntó como alguien que se identificara con la historia de violencia doméstica que protagonizaba se podría contactar con ella. La respuesta fue extraña.

“¿Te refieres a pedirme mi dirección, mi número de teléfono o compartir mi ubicación?”, es la respuesta de la actriz, con un tono que molestó en redes sociales, por la poca seriedad de sus palabras ante la pregunta, rescató Yahoo!.

Viejas enemistades de Lively

La reputación de Blake Lively estaba cada vez peor y para diciembre tomó una decisión que cambió todo. La actriz demandó a su coprotagonista y director de Romper el círculo, Justin Baldoni, por acoso sexual en el rodaje y por maquinar una campaña de descrédito contra ella. Además, se publicó un extenso artículo sobre las supuestas acciones de Baldoni contra Lively en The New York Times.

Justin no se quedó tranquilo y pasó a contrademandar a la actriz, pero también demandar por 250 millones de dólares a The New York Times ante la Corte Superior de Los Angeles por el informe publicado en su contra, indicó Infobae.

Desde entonces, las cosas para Blake Lively van de mal en peor, porque ahora no son las entrevistas las que salieron a la luz, sino que su mala relación con sus colegas de Hollywood.

La primera es su mejor amiga de la ficción, Leigton Meester, quien interpretó a Blair Waldorf en la serie que las lanzó a la fama, Gossip Girl.

Aunque eran las mejores amigas en pantalla, con un tóxico vínculo, la verdad es que su relación fuera de la televisión era muy distinta. Desde que comenzó el rodaje se rumoreaba que las actrices no tenían una buena relación, el elenco optó por elegir un bando.

El productor ejecutivo de la serie, Joshua Safran, comentó en 2017 a Vanity Fair lo diferente que eran. Señaló que mientras Lively sabía todo lo que pasaba en el mundo del espectáculo, Leighton era más distante y callada, usualmente se le veía con un libro, fuera del ruido mediático, indicó Cinemanía.

Claro, que lo que más llama la atención es que reaparecieron videos donde se puede apreciar a Blake Lively interrumpiendo a su coestrella en entrevistas y una incómoda Leighton Meester. Incluso, se viralizó que la actriz que interpretó a Serena Van del Woodsen habría bromeado con que algunos de sus compañeros nacieron en jaulas, aludiendo a que Meester nació mientras su madre cumplía estaba en la cárcel.

Parece que trabajar con ella no es fácil

Además de Leighton Meester, otras estrellas tampoco tienen buenas palabras para su compañera, Blake Lively.

Armie Hammer, antes de ser expulsado de Hollywood, pasó un tiempo en Gossip Girl interpretando a Gabriel Edwards, interés amoroso de Serena, sin embargo, habría salido del show tras llamar a Lively “insufrible”.

Luego, en una entrevista le preguntaron sobre su experiencia en el show, a lo que respondió que el ambiente en el set era difícil, lo que muchos interpretaron como que Lively era problemática, rescató XMag.

Otra que parece no se lleva nada bien con Blake Lively es Anna Kendrick, su compañera en “Un simple favor”. Se rumorea que en el set había tensión por la excesiva competitividad entre ambas e incluso salieron videos donde se les ve incómodas en una entrevista de la película. Ahora saldrá una secuela donde se reencuentran nuevamente, claro que no irá al cine, sino que directamente al streaming y no tendrá una gira de promoción, destacó InStyle.

¿Quién la defiende?

Cuando parece que Blake Lively se transformó en la estrella más odiada de Hollywood, la verdad es que aún tiene amigos que la defienden.

Sus compañeras de “The Sisterhood of the Traveling Pants”, America Ferrera, Amber Rose Tamblyn y Alexis Bledel, lanzaron a través de redes sociales una imagen manifestando su apoyo incondicional a la actriz con la que trabajaron hace 20 años.

“Como amigas y hermanas de Blake durante más de veinte años, nos solidarizamos con ella mientras lucha contra la campaña reportada para destruir su reputación”, declararon.

“Durante el rodaje de Romper el círculo, vimos cómo reunió el valor para solicitar un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas en el set, y estamos consternadas al leer la evidencia de un esfuerzo premeditado y vengativo que siguió para desacreditar su voz”, añadieron en su comunicado, según consignó Infobae.

Además, el poderoso agente de Hollywood y CEO de Endeavor, Ari Emanuel, apoyó a Blake Lively y su marido, Ryan Reynolds, rechazando tajantemente a Justin Baldoni, a quien despidió de su agencia WME.

“No es realmente justo. He conocido a Ryan y Blake por más de una década. Son personas realmente increíbles. En Hollywood han sido increíblemente exitosos. La gente trabaja con ellos y nunca han tenido mala fama ni han tratado mal a nadie”, consignó.

Claro que la única que no se ha pronunciado aún es su mejor amiga, Taylor Swift, quien este año asistió al Super Bowl sin Blake Lively y según lo que se especula, se habría alejado de la actriz al punto que rechazó asistir al aniversario 50° de SNL, para no toparse con ella.