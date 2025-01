Recientemente, se reportó la muerte de la exestrella infantil, Rory Sykes, a causa de los graves incendios que afectan a Los Ángeles, Estados Unidos.

Su propia madre confirmó el fallecimiento de Sykes, quien tenía 32 años, a través de su cuenta de X. El hombre, de origen australiano, alcanzó fama en su niñez cuando apareció en el programa británico “Kiddy Kapers” en 1998, consignó el medio TMZ.

En la publicación, su madre, Shelly Sykes, expresó que “con gran tristeza tengo que anunciar el fallecimiento de mi hermoso hijo, Rory Sykes por los incendios de Malibú ayer. Estoy totalmente destrozada”, añadiendo que fue “un hijo maravilloso, un regalo nacido el día de mi cumpleaños y el de su abuela”.

Rory Sykes nació ciego y con parálisis cerebral, relató su madre, además de tener dificultades para caminar. Su historia de vida lo llevó a aparecer en distintos programas de televisión. Incluso, Shelley escribió un libro sobre él, acerca de su determinación para superar su discapacidad.

“Superó muchas cosas con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar. A pesar del dolor, aún estaba entusiasmado por viajar conmigo por el mundo, desde África hasta la Antártica”, añadió su madre en la publicación.

Además, detalló que actualmente Rory se estaba quedando en una cabaña en el patio de su casa en Malibú y que, si bien intentó remover las cenizas del techo con una manguera, no pudo hacerlo debido a que el agua estaba cortada.

En conversación con el medio australiano 10 News First, Shelley afirmó que intentó salvarlo, pero se vio imposibilitada producto de una lesión en uno de sus brazos. Luego reveló al medio que los bomberos le confirmaron que había muerto por inhalación de monóxido de carbono y que la cabaña se consumió hasta los cimientos.

“Él dijo ‘Mamá, déjame’, y ninguna madre podría dejar a su hijo. Tenía un brazo roto, no podía levantarlo, no podía moverlo”, expresó al medio.

Finalmente, en su publicación, su madre señaló que Rory será increíblemente extrañado por “Shelley Sykes, mamá, sus pavos reales mascotas Edgee y Mickie y todos sus fanáticos en línea en todo el mundo”.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx

— Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025