Esta jornada se reveló la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2025, donde la cinta del chileno, Pablo Larraín, “Maria“, dio la sorpresa para el público nacional.

Esto, pues, gracias al protagónico de Angelina Jolie en la película, la actriz recibió una nominación a “Mejor interpretación femenina en una película dramática”.

No obstante, la esperada aparición de Pedro Pascal por Gladiador II no se concretó. Así, en la categoría “Mejor actor de reparto”, quedó Denzel Washington.

Sin dudas la cinta que arrasó en las categorías de cine fue “Emilia Pérez”, la película protagonizada por Selena Gómez y Zoe Saldaña. Detrás la siguen “Anora” y “Wicked”.

En tanto, en las nominaciones a lo mejor de la televisión, “The Bear” continua en la senda con seis nominaciones, en tanto, “The Penguin” y “Baby Raindeer”, le siguen con tres menciones respectivamente.

Los nominados a los Globos de Oro 2025

Mejor película de Drama – “The Brutalist” (A24)

– “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures)

– “Conclave” (Focus Features)

– “Dune: Part Two” (Warner Bros.)

– “Nickel Boys”

– “September 5”

Mejor película de habla no inglesa – “All We Imagine as Light”

– “Emilia Pérez”

– “The Girl With the Needle”

– “I’m Still Here”

– “The Seed of the Sacred Fig”

– “Vermiglio”

Mejor musical o comedia – “Anora” (Neon)

– “Challengers” (Amazon MGM)

– “Emilia Pérez” (Netflix)

– “A Real Pain” (Searchlight Pictures)

– “The Substance”

– “Wicked” (Universal Pictures)

Mejor película animada – “Flow” (Janus Films/Sideshow)

– “Inside Out 2”

– “Memoir of a Snail” (IFC Films)

– “Moana 2”

– “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” (Netflix)

– “The Wild Robot”

Mejor actor – Adrien Brody (The Brutalist)

– Timotheé Chalamet (A complete Unknown)

– Daniel Craig (Queer)

– Colman Domingo (Sing Sing)

– Ralph Fiennes (Conclave)

– Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejor actriz – Pamela Anderson (The Last Showgirl)

– Angelina Jolie (Maria)

– Nicole Kidman (Babygirl)

– Tilda Swinton (The room next door)

– Fernanda Torres (I’m Still Here)

– Kate Winslet (Lee)

Para ver la lista completa de nominados, ingresa aquí.

Cabe mencionar que la entrega de los Globos de Oro 2025 se realizará el próximo 5 de enero, en Los Ángeles, EE.UU.