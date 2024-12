Nicole Wallace y Gabriel Guevara son la pareja perfecta en la película "Culpa Mía", basada en los libros de Mercedes Ron, pero recientemente han generado especulaciones sobre un distanciamiento que ha dejado a los fans desconcertados. A pesar de su evidente química en la primera entrega, en la presentación de "Culpa Tuya" se les vio distantes, generando interrogantes sobre lo que realmente sucede entre los actores. Mientras Wallace y Guevara mantuvieron una relación laboral de seis años, los rumores sugieren posibles desavenencias en el set y hasta la influencia de un incidente legal en la relación. Aunque las razones exactas del distanciamiento no han sido confirmadas, algunos sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing para generar interés en la tercera entrega de la saga.

Como Noah Morgan y Nick Leister, Nicole Wallace y Gabriel Guevara son la pareja perfecta en “Culpa Mía”, la película de Amazon Prime Video inspirada en los libros de Mercedes Ron.

La escritora que se hizo famosa en la plataforma Wattpad, llevando su obra a las librerías y luego, el cine, con estos personajes que pese a todo, tienen una química que no pasa desapercibida.

Algo que Nicole Wallace y Gabriel Guevara llevaron a la perfección en la primera película y también en la presentación de esta, cuando se les pudo ver tan juntos que se especuló que la pareja podría tener una relación que traspasó la pantalla.

Sin embargo, los fans se sorprendieron en la presentación de “Culpa tuya”, cuando Nicole Wallace y Gabriel Guevara llevaron la promoción por separado y apenas se le pudo ver juntos en la premiere del film.

Incluso, hubo un criticado acto de Wallace, que dio la vuelta en redes sociales, cuando nadie entendía mucho de lo que ocurría, pero qué pasó realmente entre ellos. Esto es lo que se sabe.

Nicole Wallace y Gabriel Guevara: ¿por qué se distanciaron?

La premiere de “Culpa Mía” tuvo a unos cómplices, Nicole Wallace y Gabriel Guevara que rieron ante la pregunta de una fan, cuando les gritó “¿Sois novios?”.

Mientras que Nicole se ríe al mismo tiempo que el elenco y el público de la sala, Gabriel Guevara salió al paso indicando “si tú quieres, sí”.

Y es que la química entre los dos era innegable, de la pantalla había pasado a la vida real y se les veía muy juntos en todas las entrevistas, alfombras rojas y eventos a los que asistieron en el marco del estreno de la película de Amazon Prime Video.

La pareja daba entrevistas juntos, se reían, tomaban de la mano, abrazaban y daban todo para mostrar que la química de la película traspasaba a la cámara.

Sin embargo, para la premiere de “Culpa Tuya” las cosas cambiaron radicalmente. Para cuando tuvieron las entrevistas con los medios, esa química que sostenían en la primera entrega de “culpables” ya había desaparecido.

Mientras que en la primera película se prestaban para dinámicas entre ellos, las cosas eran muy distintas esta vez. En todas las entrevistas que dieron en privado, nunca estuvieron solos, sino que siempre junto a Mercedes Ron, la escritora de los libros que inspiraron la saga.

Incluso, servía como una especie de barrera entre los actores, cuya distancia estaba marcada en las entrevistas por un amplio espacio, con la excusa de que se viera el nombre de la película.

Pero, todo se tornó peor en la premiere, cuando los fans notaron que las cosas no estaban realmente bien entre los actores.

El incómodo estreno de “Culpa Tuya” en Madrid

El Palacio Vistalegre de Madrid sirvió como escenario para la “World Fan Premiere” de “Culpa Tuya”, con más de 6 mil fans que esperaban la proyección del film luego de una alfombra azul que recibió a todos los actores del elenco.

Recordemos que los actores ya habían estado haciendo promoción por separado, algo que llamó la atención de los fans. Los40 España le preguntó a Nicole sobre esto y en una escueta respuesta señaló, “no, creo que hemos tenido una oportunidad increíble, fue superbién la primera, internacionalmente, y nos han brindado la oportunidad de ir a otros países, y hacer la promoción como si fuese Anya Taylor-Joy, que no lo soy todavía, entonces ha sido un poco eso, nos queda un mogollón y me veréis viajando, me siento un poco ´Dora La Exploradora´”

Para el estreno, Nicole Wallace y Gabriel Guevara, se montaron en autos deportivos para subir al escenario donde estuvieron con los fans de la película, sin embargo, no se dirigieron ni la mirada, algo que todos notaron.

Claro que el momento más álgido lo vivieron cuando se tomaron fotos junto a Mercedes, quien siempre estuvo en el escenario con ellos. Mientras los tres posaban frente a las cámaras, pidieron una foto de Nicole Wallace y Gabriel Guevara juntos, algo que no ocurrió porque la actriz salió raudamente del escenario.

Luego, en la rueda de prensa de la premiere las cosas ya venían raras entre ambos, dieron entrevistas por separado y cuando pudieron estar juntos, Nicole notó la presencia de su compañero, Gabriel, y salió rápidamente del lugar a hablar con otros reporteros que estaban en la alfombra azul. Aquí comenzaron las especulaciones sobre qué pasaba realmente entre los dos.

¿Por qué se distanciaron Nicole Wallace y Gabriel Guevara?

Aunque ninguno de los dos actores se refirió a la situación que vivieron en el estreno en Madrid, en la rueda de prensa, Wallace mencionó que tienen una larga relación laboral, ya que se conocen hace 6 años, mientras que Guevara mencionó que son amigos, fuera del set, consignó La Vanguardia.

Sin embargo, los rumores del distanciamiento entre los actores viene desde finales de 2023, cuando Nicole dejó de seguir a su compañero de elenco en redes sociales, lo que habría sido motivado por discusiones que tuvieron en el set de grabación.

Pero antes que eso, los rumores de un supuesto romance entre los dos no paraban de aparecer en redes sociales y la prensa, que seguía sus movimientos para ver qué ocurría entre ellos, sin embargo, esto nunca se confirmó.

Pese a eso, la especulación continuaba en función de las publicaciones que Wallace, que parecían una indirecta a su coprotagonista, publicando canciones de peleas y rupturas complejas, consignó The Objetive.

Para otros, la razón tiene que ver directamente con la detención de Gabriel Guevara en Italia, motivada por una denuncia de un supuesto abuso sexual que habría cometido en Francia cuando era aún menor de edad.

Aunque el actor, hijo de la vedette francesa Marlène Mourreau y el bailarín Michel Guevara, fue absuelto de los cargos, esto habría distanciado a Nicole Wallace, quien es abiertamente feminista e incluso participó en “Ni una más”, la serie de Netflix que retrata la era post “Me too”, consigna El Mundo.

¿Una movida de marketing?

Aunque ninguna de las hipótesis anteriores se pudo confirmar, la siguiente tampoco, pero para muchos fans hace sentido.

Según explica Mag., la distancia de Nicole Wallace y Gabriel Guevara sería solo una estrategia de marketing para promocionar “Culpa tuya”, donde los protagonistas tendrían una gran pelea.

Eso daría pie para la tercera entrega, que ya grabaron, y que se espera estrenen durante este 2025.

Aunque no lo sabremos hasta que los actores decidan contar qué es lo que pasa realmente entre ellos, una pelea, distancia profesional o simplemente, una estrategia de marketing para beneficiar a la película.