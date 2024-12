Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El clásico villancico de Mariah Carey, "All I Want for Christmas", ha sido una presencia constante en esta época festiva y es especialmente popular en las tiendas de retail durante las compras navideñas. Según The Economist, la artista estadounidense recibe entre 2,5 a 3 millones de dólares anuales solo en regalías por esta canción, lo que equivale a $2.467.262.500 pesos chilenos. Desde su lanzamiento en 1994, se estima que Mariah Carey ha recaudado un total de 72 millones de dólares gracias a este hit.