Por años se ha puesto en duda la existencia del Viejito Pascuero (Santa Claus o Papá Noél, en otras latitudes), sin embargo, existirian más de una prueba científica que la confirma.

Una de las primeras, tiene relación con la arqueología, esto, pues, San Nicolás de Myra, el obispo del siglo IV que inspiró la figura del Viejito Pascuero, dejó rastros tangibles en la historia.

Según Atlas Obscura, sus restos se encuentran dispersos en diferentes lugares, principalmente en Bari y Venecia, Italia. Sin embargo, también existen fragmentos en Francia, Alemania y Estados Unidos, consigna DW, quienes compilaron todas las pruebas de la ciencia que probarían la existencia del Viejito Pascuero.

Un hallazgo clave es un fragmento de pelvis conservado en Illinois, cuya datación por radiocarbono coincide con el siglo IV, la época de San Nicolás. A pesar de esto, continúa el debate sobre la ubicación exacta de sus restos.

En 2024, arqueólogos turcos liderados por la profesora Ebru Fatma Fındık descubrieron un sarcófago en la Iglesia de San Nicolás en Demre, Turquía, que podría contener su cuerpo.

Lo que sí está confirmado es que los huesos encontrados en Bari y Venecia pertenecen a la misma persona, aunque su identidad definitiva sigue sin resolverse.

Un mensaje desde el espacio: Apolo 8

En 1968, durante la misión Apolo 8, el astronauta Jim Lovell afirmó: “Por favor, sean informados de que hay un Santa Claus”. El control de misión respondió: “Afirmativo. Ustedes son los más indicados para saberlo”. Ni la NASA ni los astronautas han desmentido este episodio.

Física cuántica: la clave del viaje del Viejito Pascuero

Una de las pruebas más sólidas de la existencia del Viejito Pacuero, además de la arqueología, estaría en la física cuántica, materia que descubrió como Papá Noél lograría entregar todos los regalos del mundo en solo una noche.

La entrega de regalos en una sola noche parece imposible, según las leyes de la física clásica. Sin embargo, el físico Daniel Tapia Takaki explica a la BBC que el principio de incertidumbre de Heisenberg permite entender este fenómeno. El Viejito Pascuero existiría en una “superposición de estados cuánticos”, operando simultáneamente en todo el mundo.

Además, se calcula que viaja a 2.200 kilómetros por segundo, más de 6.000 veces la velocidad del sonido. Para soportar esto, necesitaría un escudo térmico, un traje presurizado avanzado y la capacidad de realizar “tunelización cuántica” para atravesar paredes y chimeneas.

El combustible: leche y galletas

Según Forbes, el Viejito Pascuero aprovecha la fórmula E=mc² de Einstein para convertir las galletas y la leche en energía pura. Una pequeña galleta podría proporcionar suficiente energía para mover su trineo y renos con millones de regalos.

Paradojas filosóficas y lógicas

El medio IFL Science plantea una paradoja lógica: si “Todo lo que aparece en esta lista es falso” y “El Viejito Pascuero existe”, la primera afirmación se contradice, validando la segunda.

La matemática Hannah Fry, en su libro The Undeniable Existence of Santa Claus, sostiene que las declaraciones autorreferenciales no tienen por qué ser necesariamente verdaderas o falsas, lo que refuerza la posibilidad de su existencia.

Evidencia astronómica: una figura en el espacio

En 2007, la Agencia Espacial Europea (ESA) identificó en la nebulosa de Orión una estructura que recuerda la figura del Viejito Pascuero. Esto sugiere que quizá el espacio sea su verdadero hogar, dice una de las pruebas de la ciencia.