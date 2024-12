Last Christmas tuvo un retorno monumental durante 2024, ya que en diciembre volvió al número uno en las listas de Navidad en Reino Unido, luego de 40 años.

Posiblemente, aquel hito posicione al hit del dúo Wham! (George Michael y Andrew Ridgeley) como el preferido de esta época navideña.

Y es que frases como “Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away” (la pasada Navidad te di mi corazón, pero al día siguiente lo regalaste” o “My God, I thought you were someone to rely on. Me? I guess I was a shoulder to cry on” (Dios mío, pensé que eras alguien en quien podía confiar. Yo, supongo que sólo era un hombro sobre el cual llorar), llegan a cualquiera.

La canción data de 1984, cuando un George Michael, de 21 años, estaba abriéndose a paso firma en Reino Unido. Precisamente en esa navidad, su hit compitió con Do They Know It’s Christmas? del supergrupo benéfico Band Aid, siendo esta última la que se quedó con el primer lugar.

En ese entonces, Michael demostró su lado filantrópico, ya que donó todas las ganancias de su popular éxito a Band Aid.

El encanto del tema está también en su hermoso videoclip, que muestra a los miembros de Wham! compartiendo una celebración navideña en una casa campestre junto a varios amigos y sus novias, mientras el lugar estaba nevado. Es allí donde, dentro de la ficción, el cantante ve a ese amor no correspondido.

Una reseña de The Guardian indica: “Parte del éxito de Last Christmas radica en que suena como nada y como todo al mismo tiempo. La música es extremadamente simple, casi genérica. Según Chris

Porter (ingeniero de sonido del grupo), Michael quería que el foco estuviera en su voz, no en la instrumentación. A pesar de esa simplicidad, Michael buscaba sonar único, aunque la canción terminara recordando a temas como Joanna de Kool & the Gang o Can’t Smile Without You de Barry Manilow, lo que incluso llevó a una demanda que no prosperó”.

La historia de Last Christmas sigue siendo un misterio. De hecho, no se conoce si en realidad fue creada para alguien en especial o está basada en una decepción amorosa.

La canción fue escrita y compuesta por George Michael, hacia 1983. En una entrevista de Andrew Ridgeley a Smooth Radio, en Reino Unido, él mismo recordó que todo inició cuando ambos habían ido a la casa de infancia del popular cantante.

“Habíamos comido algo y estábamos relajándonos juntos, con la televisión de fondo, cuando, casi sin que lo notáramos, George desapareció escaleras arriba durante una hora más o menos. Cuando bajó, estaba tan emocionado que era como si hubiera descubierto oro y, en cierto sentido, lo había hecho”, recordó.

“Subimos a su antigua habitación, la misma en la que pasábamos horas de niños grabando parodias de programas de radio y jingles, la habitación donde tenía un teclado y algo para grabar sus destellos de inspiración. Ahí me tocó la introducción y la cautivadora y nostálgica melodía del coro de Last Christmas. Fue un momento de asombro”, agregó.

“George había realizado alquimia musical, destilando la esencia de la Navidad en música. Añadir una letra que narraba una historia de amor traicionado fue un golpe maestro y, como solía hacer, tocó los corazones de todos”, cerró en ese entonces.

Hay que señalar que el tema ha sido reversionado por artistas como Taylor Swift, Kylie Minogue, Hillary Duff, Gwen Stefani, Ariana Grande, Coldplay, Jimmy Eat World o Good Charlotte.