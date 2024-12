Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El empresario de calzado, José Martínez, reveló al programa Only Fama que el ex modelo Patricio Laguna le ofreció un negocio para vender 1330 pares de zapatillas en un gimnasio en Rancagua, Región del Libertador Bernardo O\'Higgins. Martínez aseguró que Laguna no ha pagado la mercadería y que incluso lo depositado hasta el momento es insuficiente. Martínez y Laguna tenían una relación comercial de larga data, pero ahora el empresario decidió demandar a Laguna por el impago de las facturas. Por su parte, Laguna afirmó que la mercadería nunca llegó, aunque Martínez tiene evidencia audiovisual de lo contrario. Además, se reveló que el contrato entre ambos fue de palabra, aunque Martínez mostró guías de despacho como prueba de su denuncia, señalando que Laguna le habría robado cerca de 120 embalajes.