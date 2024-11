El 2024 será un año inolvidable para Margaret Qualley, destacada por su papel en la película de terror "La Sustancia", que la llevó a brillar con luz propia en la industria del cine. Con una infancia alejada de las cámaras en un rancho en Carolina del Norte, Qualley encontró su pasión por la danza antes de decidirse por la actuación, trabajando también como modelo con reconocidas marcas. Tras participar en series y películas, como en la serie "The Leftovers" y en "Once upon a time in... Hollywood" de Quentin Tarantino, Qualley logró su consagración en la miniserie de Netflix "Las cosas por limpiar". Su actuación en "La Sustancia" le valió reconocimiento y elogios, destacando su esfuerzo en interpretar a una versión joven de Elisabeth Sparkle. Con un futuro prometedor, Qualley se muestra agradecida por las oportunidades y se proyecta hacia nuevos desafíos en la actuación, demostrando que aún tiene mucho por ofrecer en la industria del cine.

El 2024, difícilmente sea un año que olvide Margaret Qualley, uno que la tuvo en la primera línea del cine, con la película de terror “La Sustancia”.

La actriz, que empezó su carrera hace 10 años, es un ejemplo de constancia en una industria que suele cuestionar el origen de sus estrellas, un prejuicio que Qualley tuvo que escuchar desde que pisó un set por primera vez.

Hija de la popular actriz Andie MacDowell y el ex modelo Paul Qualley, ahora Margaret brilla con luz propia, un talento que demostró al interpretar “Sue”, la encarnación más joven del personaje de Demi Moore en el filme “La Sustancia”.

Lo cierto que para llegar a donde está, la intérprete empezó en un mundo muy distinto al que terminó dedicándose.

Los primeros pasos de Margaret Qualley

Margaret Qualley tuvo una infancia lejana a las cámaras. Nació fruto del matrimonio entre Andie MacDowell y Paul Qualley, un ex modelo y músico con quien compartieron 13 años de vida en común. Aunque la futura actriz tuvo una infancia atípica, puesto que vivió en un rancho, en la ciudad de Asheville, Carolina del Norte, donde estuvo en contacto con la naturaleza.

Mientas crecía con sus hermanos, Justin y Rainey, Margaret no supo del cine hasta alcanzar la madurez.

En entrevista con el diario inglés The Standard, Qualley habló sobre cómo era crecer en compañía de la actriz icono de los 80 y 90. “No crecimos viendo sus películas. Ella hizo un esfuerzo simplemente por ser madre, por lo que estoy agradecida”, aseguró al medio británico.

“Nací en medio de la nada, una infancia locamente hermosa”, sostuvo a El País.

Sin la presión por dedicarse al cine, para Qualley lo que le importaba era la danza, un arte que sintió era lo suyo. Por este motivo, a los 14 años, entró a estudiar danza clásica en la University of North Carolina School of the Arts.

Dos años después, decidida a conquistar su sueño, se mudó a Nueva York para formar parte del American Ballet Theatre.

No obstante, lo que parecía un futuro asegurado, al poco tiempo se esfumó. “Cuando viajé a Nueva York simplemente me quería quedar ahí, y ese fue el instante en el que advertí que estaba trabajando para ser perfecta todo el tiempo, algo que jamás iba a conseguir, entonces dejé de intentarlo”, dijo en conversación con Interview Magazine.

En ese momento de incertidumbre, Margaret cambió de profesión, eligiendo la actuación, al igual que su madre, después de asistir a una clase de improvisación. Sin embargo, para lograrlo, empezó una carrera paralela como modelo, una que la llevó a trabajar con diseñadores como Valentino y Chanel, consignó La Nación.

El salto a las grandes producciones

Tras empezar en pequeños roles en el cine, la oportunidad le llegó a las manos, al formar parte del elenco de la serie de ciencia ficción The Leftovers.

Luego de su primera experiencia televisiva, Qualley se presentó al casting de One upon a time in… Holywood de Quentin Tarantino.

“Hice la ‘prueba de química’ con mariposas en el estómago, muy nerviosa y tratando de no sudar mucho”, afirmó la actriz a The Hollywood Reporter, en relación con los ensayos que hizo en compañía del actor Brad Pitt, con quien compartió una recordada escena en el filme.

Si bien en la cinta, donde interpreta a Pussycat, una de las integrantes del clan de Charles Manson, se trató de un papel secundario, su trabajo fue alabado incluso por su director, quien señaló: “Sus escenas fueron tan buenas que en ningún momento se pudieron cortar en la edición”, consignó El País.

La consagración en Las cosas por limpiar

Gracias a su breve, pero intensa participación en la película de Tarantino, Qualley demostró que podía adaptarse a cualquier rol. Con estos antecedentes, la artista empezó a dejar la sombra de su madre, abordando su primer papel protagónico en la miniserie de Netflix, Las cosas por limpiar, una historia conmovedora sobre una madre soltera que debe trabajar como empleada doméstica.

En su actuación, interpreta a Alex, una madre que debe cuidar de su hijo, mientras rehace su vida personal, después de abandonar a su novio maltratador.

También en la ficción basada en la historia real de Stephanie Land, aparece Andie MacDowell, que da vida a la madre de Alex, siendo la primera vez que comparten en pantalla. De hecho, Margaret sugirió a la actriz de “Cuatro bodas y un funeral” para el papel.

“Cada momento fue precioso para mí”, dijo MacDowell a USA Today, donde afirmó que aprovechó la oportunidad para destacar junto a su hija, para tener la opción de trabajar en el futuro. “Realmente quería hacer un buen trabajo porque significaba todo para mí, porque tenía miedo de que no volviera a suceder”, agregó al citado medio.

Para Qualley, compartir el set con su madre, significó conectar con su progenitora en un rubro, que al comienzo de su vida, ni siquiera consideró como carrera, sin embargo, ahora la actriz reconoce que el estar con ella en la miniserie, le permitió cumplir un sueño.

“Tuve la oportunidad de trabajar con alguien a quien admiro desde pequeña: mi primera ídola”, le dijo Margaret a The Hollywood Reporter en 2021.

El éxito de La Sustancia

Desde que empezó su carrera, Qualley prácticamente no dejó de trabajar. Entre sus últimas cintas, compartió elenco con Sigourney Weaver en El trabajo de mis sueños y Emma Stone en Pobres Criaturas.

Con una década en el mundo actoral, sabe de antemano que la influencia de su madre le abrió las puertas. No obstante, admite que se esfuerza mucho para entregar el máximo de sus capacidades.

En este sentido, la actriz destacó a la revista Vogue, que “algunas veces me planteo que no merezco esta vida. Aunque me gusta creer que el trabajo duro ayuda, soy consciente de que recibí oportunidades desde pequeña que no lograría de otro modo”, subrayó.

Más aún, Qualley, este 2024, ofreció una actuación consagratoria en La Sustancia, película donde se esforzó en entregar una buena interpretación.

En la cinta tuvo que lidiar con una prótesis para presentar una imagen “inspirada en los años 80, con trasero y senos, como Jessica Rabbit”, dijo a revista People, un esfuerzo contó en otra entrevista con BBC, que también significó un desafío al interpretar una versión más joven de Elisabeth Sparkle (Demi Moore). “Creo que (la película) me dio una cercanía conmigo misma que realmente valoro”, dijo Qualley a la BBC.

Frente a una actuación que marca un antes y después en su carrera, donde La Sustancia podría ser una seria candidata a Los Oscars del próximo año, Qualley cree que todavía no toca techo.

“Todavía tengo un millón de roles que quiero hacer, la actuación me divierte muchísimo y fue lo mejor que me pudo haber pasado; es emocionante ver el resultado de un trabajo en conjunto, por eso agradezco por esta posibilidad y solo quiero seguir colaborando con personas que amen esta profesión tanto como yo”, sostuvo Qualley.