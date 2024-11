The Bear se consolidó como una de las mejores series de los últimos años, con Jeremy Allen White a la cabeza, quien se inspiró en uno de los chefs más icónicos de la historia, Marco Pierre White, para interpretar a Carmy.

Y es que la elección no fue al azar, desde su look hasta su cabello están inspirados en el chef que a los 33 años ya había logrado la gloria en la gastronomía.

La intensidad que Carmy lleva a la cocina, con su cabello aleonado mientras prepara sandwich se inspira en el “niño terrible” de la cocina.

Aunque en un momento confesó que de él sacó el cabello, la realidad es que probablemente tomó mucho más de Marco Pierre White para su personaje, por el tipo de historia en la cocina que comparten.

Marco Pierre White: el chef que inspiró a Carmy

Carmen «Carmy» Berzatto es el protagonista de The Bear, la serie que pronto estrenará su cuarta temporada y que hizo a Jeremy Allen White una celebridad a nivel mundial.

Cuando comenzó a trabajar para su personaje, se metió en las cocinas de Chicago, a donde vuelve su personaje para retomar el control del restaurante que su hermano dejó tras suicidarse.

Una de las premisas es mostrar cómo es la parte trasera de la casa y la industria de la cocina, así lo mencionó en entrevista con Seth Meyers en Late Night.

En la misma entrevista contó un particular detalle, su cabello está inspirado en Marco Pierre White, pero específicamente en la portada de su libro, White Heat.

Aquí el chef Marco Pierre White lleva su cabello suelto, largo, algo de barba y un cigarrillo en la boca. Una imagen rebelde para un chef que en ese momento revolucionaba la cocina.

Esto porque ya en esa época ostentaba 3 estrellas Michelin, el máximo galardón de la gastronomía a nivel mundial y uno por los que chefs como “Carmy” podrían en juego toda su carrera.

Sin embargo, la historia del británico cambió rápidamente y el “niño rebelde” de la cocina siguió otro rumbo, uno que nadie esperaba.

El chef que un día, simplemente, se retiró

Marco Pierre White, nació en Leeds, Inglaterra, aunque como lo dice su nombre, tiene origen italiano. Comenzó a trabajar muy joven en las cocinas, al principio de forma autodidacta, luego profesionalmente.

A los 16 años ya estaba en Londres, donde descubrió que la cocina sería el área en la que iba a destacar y podría llegar a ser el mejor.

Según cuenta Bon Viveur, para los 26 años ya era copropietario de Harvey’s y logró su primera estrella Michelin, la mayor distinción en la gastronomía mundial, al siguiente año, ya tenía la segunda.

En 1994, cuando tenía 33 años logró lo que hasta ese momento nadie había hecho, la guía Michelin le brindó 3 estrellas, la máxima distinción que entregan, por su trabajo en su restaurante que llevaba su nombre en el Hyde Park Hotel.

Para esa época ya era toda una celebridad, o “el primer celebrity chef” como lo llama Gourmet. Simplemente un rockstar de la cocina que había sido retratado en 1990 por Bob Carlos Clarke, con las imágenes que inspiraron a Jeremy Allen White para The Bear.

Se trata de White Heat, un libro que se considera la primera autobiografía del chef, pero también como el libro de recetas más influyentes de las últimas décadas.

Aquí se podía ver si aspecto de “chico malo” o “niño rebelde” de la cocina, que se atribuye influenció en el cambio de la imagen de los chefs a personajes atractivos.

Esto porque lo lograban mostrar en la cocina y afuera de ella, en imágenes en las que incluso aparece un joven Gordon Ramsay, uno de sus aprendices más famosos.

Sin embargo, eso no fue suficiente para Marco y un día, simplemente, se retiró y abandonó la cocina.

Marco Pierre White: el adiós a la cocina

Tal como muestra Carmy, trabajar en una cocina puede ser muy duro, aunque sea un restaurante de sandwichs, por lo que cuando Marco Pierre White se casó de la vida en ella, simplemente se retiró.

Logró lo que todo chef aspira, las 3 estrellas Michelin en un restaurante que llevaba su nombre, el Marco Pierre White Restaurant, incluso luego se llevó sus estrellas al nuevo restaurante que abrió, el Oak Room.

Tenía un carácter que se conoció como el “tratamiento Marco Pierre” insultando a sus trabajadores cuando algo no salía bien, incluso a un joven Gordon Ramsay, a quien alguna vez hizo llorar, consignó The Things.

“Leí el libro de Marco Pierre White, que también me resultó muy instructivo sobre lo hostil que puede ser ese entorno de trabajo”, confesó Jeremy Allen White, de dónde sacó inspiración para su particular personalidad interpretando a Carmy.

Un día, Marco Pierre se aburrió de ese ambiente y decidió retirarse a lo grande, porque incluso devolvió sus estrellas Michelin.

“Las personas que me dieron estrellas Michelin tenían menos conocimientos que yo. Hay que darle un valor a algo que se te da: por eso me fue tan fácil alejarme. No tenían ningún valor para mí”. Pero debieron haber significado algo … “En realidad, no. “Estaba bastante confundido.””, confesó a The Guardian.

En la misma entrevista repasó su mejor momento, cuando realizó el libro White Heat, que inspiró a Jeremy, indicando: “Cuando veo esas fotos, solo veo que era muy infeliz y que tenía un gran dolor. Ese es el único impacto emocional que tiene en mí hoy. El trabajo era un analgésico; era donde me escondía. Era muy joven y, de repente, un día el mundo se me vino encima. Hoy, rechazo el 90% de las entrevistas. No me hace nada, no me gusta Londres, no soy feliz aquí. Ni siquiera tengo un piso aquí”.

Añadió: “Vivo en Wiltshire, con mis colmenas, mis huertos y mis palomares, y soy mucho más feliz. Tengo mis gallinas, mis pintadas y mis gansos. Nunca me veréis en las ceremonias de entrega de premios”.

La vida cambió radicalmente, pero hasta cierto punto.

Un niño rebelde que vive de la cocina

Aunque se alejó de la cocina, incluso montó una empresa de jardinería, Marco Pierre White se debe a la cocina y bien lo sabe cuando firmó contratos con la televisión.

Llevó adelante proyectos como Hell’s Kitchen o Kitchen Wars en la televisión británica y también participó en la versión australiana de MasterChef.

Pero claro, la cocina está en su ADN, y aunque dejó de ser cocinero, sí sostiene distintos restaurantes con una red de socios por varios países, claro que ninguno con una estrella Michelin, aunque sí su firma.

Desde restaurantes en Nueva York hasta los típicos “steakhouses, bar & grill” o los famosos “Wheeler’s” de pescado y marisco, pertenecen a este chef.

Actualmente, sostiene The Rudloe, un hotel con un precioso jardín inglés lleno de senderos con manzanos y perales, un encantador huerto de ciruelas y un jardín de higos, según explica en su web oficial.

Aquí su cocina es protagonista, en medio de un santuario natural y salvaje, donde quienes vivan la experiencia podrán probar el arte de uno de los mejores chef de la historia, uno que dijo que abandonaría un mundo que nunca dejó, tal como quizás lo haría Carmy, en The Bear.