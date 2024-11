Como es usual, la revista estadounidense People, reveló a su elegido como el “hombre vivo más sexy” del año, reconocimiento con el que se quedó el actor John Krasinski.

El también cineasta, que se hizo conocido por interpretar a Jim en “The Office”, recibió la nominación con sorpresa, según relató al mencionado medio.

“En realidad, me desmayé de inmediato. Cero pensamientos. Aparte de que tal vez me están tomando el pelo“, bromeó. A lo que sumó: “No es así como me despierte, pensando: ‘¿Es este el día en que me van a pedir que sea el hombre más sexy del mundo? Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo hicieron. Realmente subieron la barra para mí“, aseguró.

Respecto a la elección, la cual aseguró que nunca había pasado por sus pensamientos, trajo de vuelta una broma de su esposa, la también actriz Emily Blunt, que en algún momento dijo que si John Krasinski recibía el reconocimiento iba a empapelar su casa con la portada.

“¿Lo tenemos grabado? Porque eso es como un contrato vinculante, creo. A mis hijos les encantará, no será nada raro”, dijo con humor.

La carrera de John Krasinski

El actor de 45 años comenzó su camino en la actuación en 2003, según consigna SensaCine, cuando interpretó a Ben en la película “Kinsey“. Tras ello, tuvo otras apariciones en series de televisión como “La ley y el orden”, “CSI: Las Vegas”, sin embargo, su éxito se cimentó en “The Office”.

En la serie liderada por Steve Carell, Krasinski personificó al recordado y querido Jim.

Más tarde, en 2018, el actor obtuvo su primer papel protagónico en la serie “Jack Ryan”, donde interpreta a un ex marine que se convierte en un analista de la CIA que tiene como objetivo salvar al mundo de un ataque terrorista.

Sin embargo, uno de sus papeles más aplaudidos durante el último tiempo es el de Lee Abbott, en la cinta que dirige y protagoniza junto a su esposa, Emily Blunt, “Un lugar en silencio”.

Cabe mencionar que junto a la actriz, con quien lleva más de 14 años juntos, el actor es padre de dos niñas, Hazel y Violet.