Este fin de semana Mega liberará los nombres de los artistas que serán parte del Festival de Viña 2025, sin embargo, ese se revelarán aún quienes son los humoristas elegidos para la cita.

Y tras el accidental adelanto de Carlos Vives, los comediantes han acaparado la atención, pues suelen ser los que despiertan al “Monstruo”, ya sea para bien o para mal.

Por esto, La Tercera reveló algunos nombres que comienzan a sonar para la cita festivalera, donde la mayoría se repetiría el plato.

Según recogió Página 7, casi todos son viejos conocidos, a excepción de un comediante extranjero que haría su debut en la Quinta Vergara.

Así, uno de los primeros a ser confirmado sería Pedro Ruminot, quien ya pasó por el evento en 2016 y en 2020.

El otro que se repetiría el plato es Edo Caroe, quien se presentó en el festival hace ocho años cuando aún exploraba su veta como mago.

No obstante, ahora el humorista llegaría al evento con varios éxitos en su carrera, como el podcast “Tomás va a morir” y su sold out del Movistar Arena con el show, “Peligrosamente bien”.

Otra que estaría buscando su revancha, y sería la única mujer de la nómina, es Chiqui Aguayo, quien tuvo un polémico paso por el certamen en 2017.

Cabe recordar que en ese entonces la humorista fue duramente criticada por su rutina, la que por mucho fue considerada de “grueso calibre” y poco apta para el escenario de la Quinta Vergara.

En la línea de los clásicos, el “Rey del chiste corto”, Álvaro Salas, también aparece en la lista, al igual que Bombo Fica, no obstante, este último hace algunos días reveló que no ha tenido conversaciones con la organización detrás del evento.

“De Viña nunca me llamaron, hasta el día de hoy, no aparezco. No sé por qué aparezco como uno de los confirmados (…) Así que no veo ninguna posibilidad de que esté, ya que en esta fecha ya debería estar definido cuáles son los comediantes que van a ir”, dijo el comediante del traje blanco a Página 7.

Sin embargo, el único desconocido de la posible nómina de humoristas para el Festival de Viña 2025 es el venezolano George Harris, quien se encuentra haciendo una gira por Estados Unidos y Europa, presentando su show “El pueblo de uno”.

Cabe mencionar que desde Mega no se ha confirmado la fecha en que se revelará a los humoristas que serán parte del certamen.