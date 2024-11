El comediante Pedro Ruminot, reveló un complejo diagnóstico de salud mental que lo ha aquejado durante años, se trata de la depresión endógena.

Así lo contó recientemente en una entrevista durante el programa Al Piano con Lucho, de TV+. El actor habló de este tema tras recordar el cáncer por el que tuvo que tratarse hace algunos años.

“Yo me he tenido que arreglar y me voy a tener que seguir arreglando, llevo en terapia como 15 años y sigo yendo. (…) Lo necesito y necesitaba sanarme de dolores”, dijo en conversación con Luis Jara.

“Yo no veo el dolor, o la pena, o las cosas malas que me pasan como un karma, no es algo que voy a andar por la vida diciendo: ‘me pasó esto y estoy sufriendo’. Además, yo siempre he tenido depresión endógena“, reveló.

Pedro Ruminot y su lucha contra la depresión endógena

Ruminot explicó que es algo con lo que ha lidiado desde muy joven y que un gran apoyo para él fue un conocido locutor deportivo. “Me ayudó mucho en mi adolescencia Bonvallet, Eduardo Bonvallet“, puntualizó.

“Lo escuchaba todos los días. Si hay una persona a la que le agradezco en la vida, es Bonvallet. Lo escuchaba, lo escuchaba y me sentía cada vez mejor. De hecho, cada vez que no me siento muy bien lo pongo en YouTube”, explicó.

Sobre este diagnóstico también reflexionó que “hay días malos, pero no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme“.

“Cada día que yo me levanto y digo: ‘no, yo no me voy a rendir’. Si esto es una batalla diaria y con todo lo que significa ser yo, mis problemas, mi historia, mis penas, mis alegrías. Pero no estoy dispuesto a que mis niños me vean mal“, concluyó.

Cabe señalar que, la depresión endógena es una forma de depresión persistente que se genera dentro del cerebro, sin necesidad de ser detonada por un factor externo o traumático, según el manual médico MSD.