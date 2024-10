Kristin Davis, conocida por su papel de Charlotte York en Sex and the City, ha revelado detalles sobre su vida alejada de la serie. Antes de llegar a la fama, la actriz luchó contra el alcoholismo, una adicción que la llevó a tomar una decisión radical a los 22 años: dejar de beber para centrarse en su carrera actoral. A pesar de haber vivido tiempos difíciles, Davis ha permanecido sobria durante más de 35 años, aunque reconoce que a veces siente la tentación. Actualmente, se encuentra grabando la tercera temporada de "And Just Like That..." y está lista para retomar su icónico papel de Charlotte York.

Aunque para muchos, Kristin Davis siempre será Charlotte York, la más conservadora de las amigas que protagonizan Sex and the city, la realidad es que la actriz tiene una vida muy distinta a la que ostenta su personaje en la serie.

La actriz, de 59 años, ya era muy conocida antes de tomar el papel de Charlotte, ya que en 1995 la eligieron como Brooke Armstrong, la villana de Melrose Place, una de las series de mayor audiencia en Estados Unidos.

Sin embargo, antes de comenzar su carrera, Kristin Davis vivió duros momentos por la adicción al alcoholismo que la hizo tomar una decisión radical.

Porque es posible que Charlotte sea una fanática de los Cosmopolitan, sin embargo, en la realidad, Kristin Davis, está muy lejos de ellos.

Kristin Davis: una adolescencia rebelde

Aunque en la serie, las películas e incluso, la vuelta Kristin Davis como Charlotte York al universo de Sex and the City siempre se le ve bebiendo alcohol, la realidad es que no bebe una sola gota en toda su vida de “famosa”.

La actriz, originaria de Colorado, comenzó con el alcohol muy joven, es precisamente en su adolescencia cuando descubrió una forma de ir contra sus padres, que nunca bebían, señaló MujerHoy.

Creció con su madre y su padre adoptivo, Keith Davis, en Colorado, aunque luego se trasladó a Columbia por el trabajo de su padre.

Kristin siempre quiso ser actriz, por eso estudió interpretación en la Universidad de Rutgers y se graduó en interpretación en la Escuela de Teatro Clásico.

Sin embargo, lograr llegar a ser actriz fue un poco difícil para ella, por lo que encontró en el alcohol un refugio, que además la rebelaba contra sus padres.

Era la vía de huida perfecta a la presión que suponía estudiar interpretación. Según declaró a Marie Claire, “Normalmente soy un poco tímida, así que sentí que necesitaba ayuda. Una cosa llevó a la otra y empecé a beber”.

Esto hizo que las cosas no fueran bien para Davis, quien quería ser desesperadamente una actriz de renombre. Por lo mismo, tomó una decisión que cambiaría su vida, para siempre.

“No pensé que pasaría los 30 años”.

En el momento que vivió su alcoholismo, Kristin Davis estudiaba, por lo que sus notas comenzaron a bajar y su carrera se vio en descontrol.

“No pensé que pasaría los 30 años”, reveló la actriz en una entrevista en la que también mencionó que “Tomaba demasiado cuando era adolescente”, acotando que, “tenía una perspectiva fatalista de la vida”, consignó Infobae.

Además, ir a clases de interpretación con resaca comenzó a transformarse en una constante terrible, que la hizo pensar que debía elegir entre su pasión y su adicción.

“Pensé: “Va a ser una cosa o la otra. Realmente no puedo tener ambas”, indicó la actriz.

A los 22 años Kristin Davis decidió que no bebería una sola gota de alcohol, pero sí daría todo de sí para tener una carrera en la actuación, una que a sus 59 años la hizo famosa en todo el mundo.

Kristin Davis: Alcohólica en rehabilitación

Aunque dejó de beber hace más de 35 años, Kristin Davis, siempre se calificó como una “Alcohólica en rehabilitación”.

Consciente de su enfermedad, la actriz confesó que a veces extrañaba el alcohol, pero aun así no caía a la tentación.

“De vez en cuando estoy con amigos y están bebiendo vino tinto y pienso, de forma muy inocente: “Vaya, qué copa de vino tinto tan maravillosa. ¿No sería divertido beberlo? Quizá estaría bien, pero no merece la pena correr el riesgo”, declaró.

Eso sí, la actriz es clara en contar lo que vivió en su juventud, señalando: “Nunca lo he ocultado -señala- pero he estado sobria durante todo el tiempo que he sido famosa, así que no he tenido que acudir a ningún centro de rehabilitación”, consignó ABC.

Sin embargo, muchas personas, sobre todo de la industria no están al tanto de lo que vivió en su juventud, por lo que asegura que muchas veces le han enviado alcohol o la han invitado a beber una copa de champaña.

A propósito de su personaje más famoso, Charlotte, Kristin Davis, señaló que ha causado mucha confusión. Siempre me envían ‘cosmos’ pero nunca los bebo”.

Añadió que es responsable con su adicción, indicando, “Lo estoy llevando bien, aunque ocasionalmente aún tengo días malos, así que ¿por qué arriesgarse?”.

Lista para la tercera parte de “And just like that…”

Charlotte York no abandona a Kristin Davis y Kristin Davis tampoco está dispuesta a dejar a su personaje más famoso, por lo que ya está en las grabaciones de la tercera temporada de “And just like that…”, la secuela de Sex and the city que trajo de vuelta a las neoyorquinas más famosas de la ficción.

Desde junio de este año se pudieron ver imágenes a través de la cuenta oficial en Instagram de las grabaciones de la serie en Nueva York.

La misma actriz comparte a través de su cuenta en la red social cómo se prepara para interpretar nuevamente a Charlotte, mientras disfruta de sus días en Nueva York, la ciudad donde graban la serie.

Recientemente, incluso se le pudo ver en un evento junto a su compañera de elenco, Sarah Jessica Parker, así como también Cynthia Nixon.

Las actrices asistieron específicamente en los “Golden Heart Awards”, en Nueva York, donde Parker fue homenajeada, por lo que Davis y Nixon no quisieron perderse el momento, consignó Elle.

Vestidas con atuendos a juego, en negros y grises, la actriz posó junto a sus compañeras de elenco, destacando el evento en sus redes sociales.

Por mientras, esperamos para ver a Kristin Davis interpretando a Charlotte en la tercera temporada de “And Just Like That…” que llegará a las pantallas de Max este 2025, aunque aún no hay fecha de estreno.