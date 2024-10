Liam Payne se presentó en The X Factor UK, a los 16 años, audición que lo llevó a unirse a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson para formar One Direction. Con Simon Cowell como mentor, la boyband alcanzó fama mundial.

En 2010, Liam Payne, con solo 16 años, se presentó en The X Factor UK, el programa de talentos que buscaba a los mejores artistas de Reino Unido para guiarlos al estrellato. Allí se sumó a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, para formar One Direction.

Esta no era la primera audición del emergente artista, en 2008 se había presentado también y había avanzado las instancias iniciales de la competencia, bajo la tutela de Simon Cowell.

Sin embargo, el cazatalentos decidió que el joven Liam no estaba listo y terminó eliminándolo del programa. Pese a ello, Payne lo intentó una vez más dos años después.

“Es difícil quedar, sé cómo es quedar afuera y no quiero sentirlo otra vez, solo quiero pasar. Simon me dijo que necesitaba terminar mis estudios y eso es lo que hice“, comentó antes de audicionar.

“Hoy es mi oportunidad de demostrarle a Simon que tengo lo que se necesita y significaría mucho obtener un ‘sí’ de él”, dijo entonces.

Para su segunda oportunidad, Liam interpretó Cry Me A River, de Michael Bublé, recibió una ovación de pie y la aprobación unánime del jurado.

Liam Payne, de ‘The X Factor’ al proyecto One Direction

Los integrantes de One Direction audicionaron uno a uno, por separado, sin antes conocerse. Pero el ojo de Simon Cowell, ahora conocido por formar grupos de música pop, decidió trabajar en un proyecto más grande y unió a sus 5 competidores.

“Cantaron una vez y había 200 fans afuera del estudio, y yo pensé: ‘Eso es poco común’, porque eso no pasa después de una sola actuación”, contó Cowell tiempo después.

Tras notar un inminente éxito, la boyband firmó con Sony Music y lanzaron su primer single What Makes You Beautiful en 2011, que a la fecha cuenta con más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube.

El grupo alcanzó fama mundial, pero solo se mantuvo unido hasta el 2015, cuando lanzaron su último álbum Made in the AM. Posteriormente, la banda se separó en buenos términos para iniciar carreras en solitario.

En 2016, Liam firmó con Capitol Records para iniciar su carrera solista. Tras algunas colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Rita Ora y Zedd, lanzó un EP en 2018, llamado First Time, y en 2019 su primer álbum LP1, el cual llevó de gira mundial en 2020.

A inicios de 2024, el artista presentó Teardrops, que sería el primer single de su segundo álbum en solitario, que no alcanzó a ver la luz antes de su muerte.