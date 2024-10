Fue en mayo recién pasado que tras una ola de rumores sobre su matrimonio, Jake Bon Jovi, padre de Jake confirmó que este había contraído nupcias con la actriz de Netflix, Millie Bobby Brown.

“Son absolutamente fantásticos. Fue un matrimonio familiar muy pequeño. La novia estaba guapísima, y Jake está contentísimo. Y sí, es verdad“, dijo en ese entonces a CNN.

Y aunque los actores intentaron mantener la unión en secreto, el cantante derribó toda posibilidad con esta declaración.

Sin embargo, a la fecha ninguno se había referido públicamente al matrimonio hasta ahora, que la misma Millie Bobby Brown compartió fotografías de la ceremonia en su cuenta de Instagram.

En la red social, la actriz publicó un carrusel de seis imágenes que la muestran junto a Jake Bongiovi, primero en una fotografía posada para el fotógrafo del evento dentro de un enorme salón.

En la segunda se les ve besándose bajo un gran arco de flores dispuesto en un jardín de las mismas proporciones. En otra recorren los pasajes del lugar, al igual que una alameda y de la fiesta posterior.

La actriz mostró que su vestido fue diseñado por la firma de moda, Óscar de la Renta. En tanto, su esposo vistió un traje de chaqueta blanca y pantalón negro, además de un corbatín con forma de humita.

Junto a las fotografías, Millie Bobby Brown escribió: “Forever and always, your wife” (“Por siempre y para siempre, tu esposa”, en español).