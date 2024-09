La cantante chilena Francisca Valenzuela, embarazada de su primer hijo y a punto de cumplir ocho meses, se sinceró en un podcast mexicano sobre su visión de la maternidad, admitiendo que no era un sueño claro en el pasado pero que ahora se siente feliz con la idea. También reveló detalles sobre su relación con su pareja y padre del bebé, destacando la confianza que tiene en él y la posibilidad de que, aunque la relación termine, confía en que ambos podrán seguir adelante juntos. Aunque se han rumoreado vínculos con el periodista Daniel Matamala, la pareja no ha confirmado oficialmente su relación.

En agosto recién pasado la cantante Francisca Valenzuela reveló que se encuentra embarazada de su primer hijo. En ese entonces la artista reveló que tenía casi seis meses.

Ahora, pronta a cumplir ocho meses, la chilena se sinceró sobre la maternidad y su relación de pareja con el padre del bebé.

La cantante participó en el podcast mexicano Sensibles y Chingonas, donde se refirió a cómo se tomó la noticia.

“No sé si era mi sueño (ser mamá), yo creo que me he ido acercando al sueño porque es importante para mí, pero no siempre me di cuenta de que era importante (…) la idea de ser mamá, de maternar, de quedar embaraza fue con el tiempo”, admitió. “No sé si eso lo sentía tan obvio antes”, agregó.

“Lo miraba como algo lejano que podía ser o que también podía no ser”, afirmó. No obstante, admitió que “para nada era como que yo era niña o adolescente, o a mis 20, y decía ‘sí, alguna vez me voy a casar y tener hijos"”.

No obstante, ahora la artista confesó que se siente feliz con su embarazo.

La relación de Francisca Valenzuela

La artista también habló de la relación con su pareja y padre del niño, sobre quien aseguró que confiaba por completo.

“Tengo total certeza, me hace todo el sentido del mundo”, comenzó diciendo sobre elegirlo para ser padres, a lo que añadió: “Estoy en una relación muy contenta. Confío al 100%, es un proyecto muy entretenido hacerlo juntos”.

Sin embargo, Francisca Valenzuela no se detuvo ahí, e incluso se puso en la posición de que la relación terminara en algún momento: “Confío en que independiente de lo que nos pase como pareja, esa persona puede hacerse cargo de esa situación (…) yo pongo las manos al fuego por esa decisión“.

Sobre su pareja actual, la artista reveló que han logrado mantener una relación a distancia por más de un año, donde ambos han viajado para encontrarse.

Cabe mencionar que varios rumores han apuntado al periodista Daniel Matamala como la pareja de Valenzuela y padre de su hijo, sin embargo, ninguno ha confirmado la relación.