Este viernes, medios estadounidenses reportan que Lana del Rey se casó en una ceremonia secreta. La artista aparentemente contrajo matrimonio con Jeremy Dufrene, un guía turístico de caimanes que vive en Luisiana.

Los registros del matrimonio fueron revelados por Daily Mail, en una foto se puede ver a Lana vestida de novia junto a su padre, Robert Grant, que la habría encaminado al altar. También circula un video donde aparece junto a Dufrene.

El evento en concreto supuestamente ocurrió en Des Allemandes, Luisiana, el pantano donde su ahora esposo hace excursiones en barco, y donde se habrían conocido luego de que ella asistiera a un recorrido turístico.

Todo indica que el primer encuentro ocurrió en 2019, ya que la arista publicó algunas fotos con él por esa época.

Sin embargo, el romance entre Lana del Rey y Jeremy Dufrene se conoció hace aproximadamente un mes, cuando se les vio juntos en Festival de Leeds que se llevó a cabo en Luisiana.

🚨| Video footage of Lana Del Rey getting married to lovely, Jeremy Dufrene 🤍

