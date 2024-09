Belén Mora, la reconocida comediante chilena, anunció a finales de agosto en sus redes sociales que está esperando a su tercer hijo. En una entrevista para el programa Podemos Hablar, la humorista se sinceró sobre los miedos que enfrenta en este embarazo, especialmente tras una pérdida anterior y el diagnóstico de Síndrome de Down de su hijo "Ponchito". Belén reveló que ha dejado de fumar, tomar medicamentos y está preocupada por su trastorno bipolar al no estar tomando litio. La comediante y su pareja, Toto Acuña, se mostraron positivos ante cualquier situación que se presente, destacando que lo importante es el amor y que están afrontando este nuevo proceso con valentía y esperanza.

A finales de agosto, la comediante Belén Mora reveló en sus redes sociales que se encuentra embarazada nuevamente, a la espera de su tercer hijo.

La humorista, que triunfó en el Festival de Viña 2023, reveló en ese entonces que su tercer retoño nacerá en febrero del próximo año.

“¡El amor solo se expande en esta casa! Feliz de compartir con ustedes esta noticia. Con Toto Acuña estamos esperando a quién va a ser el mejor amigo de Ponchito (…) Esta tercera temporada se viene con todo. Estreno Febrero 2025”, escribió.

Ahora, en un adelanto de lo que será su participación en Podemos Hablar, la comediante se sinceró sobre los miedos que enfrenta en su tercer embarazo, esto tras sufrir una triste pérdida y el diagnóstico de Síndrome de Down de su hijo “Ponchito”.

“Obviamente, dejé de fumar y de tomar, dejé mis medicamentos, que es lo más difícil. Yo soy una persona que tengo trastorno anímico bipolar, estoy sin litio y eso es peligroso“, comenzó diciendo Belén Mora.

Esto le ha significado enfrentar el proceso de diferente forma: “Entonces, esa descompensación es la que más me ha costado y yo creo que por eso no he disfrutado tanto el proceso del embarazo, porque estoy con las hormonas, con los síntomas, con todo el tema. Ando un poco más irritable”, admitió.

La comediante también ahondó en la pregunta que más se repite, tras el diagnóstico de su segundo hijo: “¿Si esta guagua también tiene Síndrome de Down?” No, no tiene. Y si tuviera, es la verdad, da lo mismo”, aseguró.

Sobre lo mismo, su pareja, Toto Acuña, agregó: “Y ¿sabes qué? Si viene, da lo mismo. Que ya uno pierde el miedo”.

“Yo, de verdad, en este embarazo nunca he tenido miedo de que tenga Síndrome de Down. Yo creo que mis miedos van más asociados con la pérdida, anterior al embarazo del Poncho“, confesó Belén Mora.

Y continuó: “Y a que no me dé el cuero. Como que ahora, en este minuto, a las 20 semanas de embarazo que tengo, digo, ojalá tener la fuerza, que no me falte la energía. Voy a tener un niño de 3 años, con una guagua recién nacida, con uno de 20, ¿cachai? Pero sé que la energía va a llegar, también (sic)”, afirmó.

La comediante participará en el capítulo de Podemos Hablar que se estrena este viernes, donde Jordi Castell, el periodista Sergio Rojas y su pareja Toto Acuña, serán los invitados.