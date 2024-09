La tarde de este domingo, la banda mexicana Maná, publicó una declaración donde se desmarcan de su colaboración con Nicky Jam luego de que este manifestara su apoyo a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y nuevamente candidato a este puesto.

El grupo de pop rock posteó una imagen en Instagram con el mensaje “Maná no trabaja con racistas” e informaron que la canción que hicieron con el reguetonero sería bajada de todas las plataformas.

Se trata del tema De pies a cabeza, un remix estrenado hace dos años de la ya conocida canción de Maná donde incluyeron la voz de Nicky.

La banda también expresó que “durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente“.

“Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam, De pies a cabeza, de todas las plataformas digitales“, señalaron.

Cabe recordar que el viernes 13 de septiembre, el músico urbano de origen puertorriqueño participó en un evento de la campaña de Donald Trump, en Las Vegas.

Allí, Nicky Jam utilizó una gorra con la frase de campaña “Make America Great Again” y también dedicó unas palabras al candidato republicano: “Te necesitamos, te necesitamos de vuelta, ¿verdad? Necesitamos que seas el presidente”.

🚨WOW! LATIN MUSIC SUPERSTAR NICKY JAM ENDORSED RIGHTFUL PRESIDENT TRUMP LAST NIGHT!

This is MASSIVE!🔥

Nicky has 29M monthly listeners on Spotify, 43.7M followers on IG, 7.7M on TikTok, and 4.8M on X!

Kamala WISHES she had his support!

Share to make this go viral! pic.twitter.com/6XDu5T0a9S

— Bo Loudon (@BoLoudon) September 14, 2024