La destacada actriz británica, Kate Winslet, dijo a la BBC que las mujeres deberían “celebrar una forma (corporal) real”, tras revelar que le pidieron ocultar los pliegues de su barriga durante la grabación de la película “Lee”.

Lee (2023) repasa la vida de la modelo Elizabet “Lee” Miller, quien dejó la fama y la pasarela, para convertirse en fotógrafa y cronista de la Segunda Guerra Mundial.

Fue en el contexto de la promoción de esta película que Winslet dijo que “Lee no levantaba pesas ni hacía Pilates. Ella comía queso, pan, bebía vino y no hacía un gran problema por ello. Así que, por supuesto, su cuerpo sería suave”.

Junto con lo anterior, agregó a la BBC que las mujeres deberían celebrar “tener una forma real, ser suaves y quizás tener unos pliegues extra”.

“Estamos tan acostumbrados a no necesariamente ver eso y disfrutarlo. El instinto, curiosamente, es verlo y criticarlo”, enfatizó la actriz de Titanic, quien añadió que es interesante como a las personas le gusta etiquetar a las mujeres.

Un tema sobre el que se necesita conversar

Kate Winslet manifestó que este es un tema sobre el que se necesita conversar y que la vida es demasiado corta. “No quiero mirar atrás y pensar ‘¿por qué me preocupé por eso?’ y adivina qué, ya no me preocupa”, recalcó.

La actriz ganadora del premio Óscar a mejor actriz por The Reader, dijo en entrevista con Harper’s Bazaar UK, añade la BBC, que le pidieron que se sentara erguida para ocultar los pliegues de su barriga mientras grababa Lee.

Se trata de una escena donde Lee está en bikini sentada en un banco, instante en que “uno de los miembros del equipo se acercó entre tomas y dijo ‘quizás quieras sentarte más erguida’. ¿Para que no se vean mis pliegues en la barriga? ¡Ni es sueños! Fue deliberado”, enfatizó.

Kate Winslet y respuestas a críticos

En la misma entrevista se le consultó si le importaba verse menos perfecta, a lo que respondió que “Todo lo contrario. Me enorgullece porque es mi vida reflejada en mi rostro, y eso importa. No se me ocurriría cubrirlo”.

Kate Winslet es una férrea defensora del cuerpo, tal y como es. En 2015, tras recibir críticas por fotografías que se difundieron donde ella aparece en bikini, publicó en su cuenta de Facebook que “Tengo estrías y llevo bikini. Tengo el abdomen flácido por haber tenido tres bebés y llevo bikini… Llevo bikini porque estoy orgullosa de este cuerpo y de cada marca que hay en él (…) porque el hombre cuya opinión me importa sabe lo que pasé para lucir así. El mismo hombre dice que nunca ha visto nada más sexy que mi cuerpo y mis marcas”, consigna La Vanguardia.

En 2021, durante una entrevista al The New York Times, señaló que devolvió hasta en dos ocasiones los carteles promocionales de su serie de HBO, Mare of Easttown, por los retoques que le hicieron a su rostro.

“Vamos chicos, sé cuántas arrugas tengo en los ojos, por favor, devuélvanlas todas”, reclamó a la producción.