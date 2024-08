Los más de 70 000 asistentes al concierto de Ed Sheeran en el estadio de Bucarest, en Rumanía, fueron testigos de una inesperada colaboración que se hizo viral en redes sociales.

Durante una de las paradas de su gira The Mathematics Tour, el actor Chris Hemsworth subió al escenario para acompañarlo la batería.

Según reveló el propio cantautor británico en su cuenta de Instagram, el protagonista de Thor aprendió a tocar el instrumento de percusión gracias a él.

why was chris hemsworth here???? 😭 pic.twitter.com/oChszBbIHl

— hannah (@falsettosonbway) August 24, 2024