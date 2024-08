La actriz Blake Lively, conocida por su papel en Gossip Girl, se enfrenta a críticas por su manejo de la promoción de su película "Its Ends with Us". Tras rumores de diferencias creativas con el director, Justin Baldoni, Lively ha sido acusada de trivializar el tema de la violencia doméstica al promocionar la cinta de manera superficial y alegre, incluso vinculándola a su marca de bebidas. Su actitud sarcástica en entrevistas y respuestas evasivas han generado rechazo, y antiguas interacciones incómodas han resurgido, afectando su reputación. Expertos creen que aún tiene oportunidad de recuperar su imagen si aborda la situación con autenticidad y transparencia.

Hasta ahora, la actriz Blake Lively era famosa principalmente por tres cosas: su rol como Serena Van der Woodsen en la exitosa serie Gossip Girl, su exquisito gusto por la moda, y su feliz matrimonio con Ryan Reynolds, el protagonista de Deadpool. También se le conoce, en menor medida, por ser amiga íntima de Taylor Swift.

Lively era una especie de chica dorada en Hollywood. Tenía fama de ser una persona agradable, alegre y con buen sentido del humor. Además, sus pasos por alfombras rojas, como en las galas del MET, han sido inolvidables. No obstante, su reciente manejo mediático en el marco de la promoción de su nueva película Its Ends with Us (Romper el círculo) parece haberlo cambiado todo.

Los problemas de Its Ends with us

Los problemas comenzaron cuando salieron a la luz los supuestos problemas que tuvo Blake Lively (36), protagonista y productora ejecutiva de Its Ends with us, con su coestrella y director de la cinta, Justin Baldoni (40).

Durante la alfombra roja del evento no posaron juntos en ningún momento y luego trascendió que habían tenido diferencias creativas, pues Lively habría querido darle un tono más de comedia romántica al film, mientras Baldoni quería hacerla más seria, considerando que la película basada en el libro del mismo nombre aborda la violencia intrafamiliar.

Incluso se dijo que había dos cortes finales de la película, uno de Baldoni y otro de Lively, y que la productora a cargo habría decidido elegir el de ella.

Esto pareció hacerle sentido a la audiencia, pues en redes sociales como Tiktok y X comenzaron a notar diferencias en la manera en que los protagonistas promocionaban la película, que trata sobre una florista que se ve envuelta en una relación abusiva.

En este sentido, mientras Baldoni se ha concentrado en hablar del problema de la violencia de género, Lively habría tenido un enfoque más superficial y alegre, invitando a ver la película con amigos y usando atuendos florales (como si fuera el estreno de Barbie).

Además, acusan a Lively de frivolizar aún más el asunto, y aprovechar de promocionar su línea de bebidas, Betty Buzz. Un correo electrónico con publicidad de la marca, invitaba a preparar tragos inspirados en “It Ends With Us” usando los productos de la actriz.

Luego, compartió una foto en Instagram con un fondo floral y un cartel que decía “Betty Blooms”, un guiño a la marca y a la película, cuya protagonista se llama Lily Bloom. En la descripción señalaba lo feliz que le hacía que su compañía hiciera una fiesta con la temática floral de la película.

“Te amo Blake, pero definitivamente eres sorda. La promoción de esta película es una gran bofetada a todas las mujeres que han sufrido violencia doméstica”, señaló una usuaria en los comentarios.

Respuestas poco asertivas

Por otro lado, en una entrevista, al ser consultada sobre si víctimas de violencia intrafamiliar podrían contactarse con ella para hablar del tema, ella respondió de manera sarcástica: “¿Estás pidiendo mi dirección o mi número de teléfono? ¿O mi ubicación compartida? Podría simplemente compartir tu ubicación”.

Uno de los primeros en reaccionar fue el podcaster Brett Cooper, quien dijo que esta respuesta implicaba que “la gente normal no merece su tiempo y no debería estar en su círculo”.

Asimismo, en otras entrevistas ha eludido hablar de la violencia de género y se ha remitido a decir que su personaje es mucho más que una víctima.

La situación se hizo peor, cuando la periodista Kjersti Flaa compartió una antigua entrevista de 2016, donde acusó sentirse muy incómoda por la manera en que la trató Lively. “La entrevista a Blake Lively que me hizo querer dejar mi trabajo”, se titulaba el clip.

En la secuencia, Flaa comienza felicitando a Lively, quien estaba embarazada en ese momento. “Felicidades por tu pequeña barriguita”, le dijo la periodista. A lo que la actriz respondió: “Felicitaciones por tu pequeña barriguita también”.

En conversación con Daily Mail, Flaa expresó que el comentario de Lively “fue como una bala”, pues en ese momento ella luchaba contra la infertilidad.

La entrevistadora noruega Kjersti Flaa comparte su entrevista de "pesadilla" con Blake Lively, realizada en 2016 mientras Lively promocionaba "Café Society" de Woody Allen: "Sentarse con Blake Lively y su coprotagonista Parker Posey para Café Society (2016) es la situación de entrevista más incómoda que he experimentado. ¿No está bien felicitar a alguien por su embarazo o preguntarle a otra mujer sobre los disfraces que lleva en una película?

Durante la misma secuencia, Flaa pregunta a Lively por los atuendos de época que usó en una cinta que publicitaba, y Lively expresó molestia consultando si a los hombres también les preguntaban lo mismo. En los comentarios, muchos la tachaban de hipócrita, pues la promoción de su última película ha hablado mucho sobre moda incluso sin que le consulten.

¿Podrá Blake Lively recuperar su reputación?

Pese el revuelo y múltiples mensajes de repudio a las actitudes y desaciertos de Blake, la actriz ni sus representantes se han referido al asunto.

Sin embargo, parece haber notado que su enfoque de promoción no fue el mejor, pues recientemente publicó un mensaje en apoyo a las víctimas de violencia doméstica, compartiendo una línea directa de ayuda.

“1 de cada 4 mujeres de 18 años o más solo en los EE.UU. ha sido víctima de violencia física grave por parte de una pareja íntima en su vida. La violencia de pareja afecta a todos los géneros, incluidas más de 12 millones de personas cada año en los Estados Unidos. Todo el mundo merece relaciones libres de violencia doméstica”, decía parte del mensaje.

Pero, ¿será muy tarde para enmendar el rumbo? En conversación con Business Insider, expertos creen que aun la actriz tiene chances.

La estratega de marca, Desislava Dobreva, señaló que probablemente el equipo de Lively “está analizando actualmente la situación y probablemente recomendará silencio, la estrategia que adoptan la mayoría de las estrellas de Hollywood cuando creen que no se verán afectadas a largo plazo”.

En tanto, Jake Holyoak, director general de la agencia de relaciones públicas One March, dijo que le recomendaría a Lively que entregue una declaración pública detallada.

Holyoak dijo que no cree que Lively quede marcada para siempre, pero que debe trabajar en sus respuestas, mostrarse auténtica y mantener su sentido del humor, aunque saber que hay situaciones serias donde no tiene cabida.

“La reputación de Blake Lively no tiene por qué quedar dañada permanentemente. Hollywood ha visto a numerosas estrellas recuperarse de las controversias, siempre que manejen la situación con autenticidad”, expresó.

“Al abordar la reacción de frente y demostrar crecimiento, ella puede reconstruir su imagen. La clave es la transparencia y la acción; si ella puede convertir este momento en una oportunidad para un cambio positivo, es probable que el público perdone y siga adelante”, expresó.