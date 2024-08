Hace algunos días llegó a los cines la adaptación de la novela de Colleen Hoover, “Romper el círculo”, de la mano de Blake Lively en el rol protagónico y de Justin Baldoni, quien además de coprotagonizar dirigió la cinta.

La historia que sigue un caso de violencia doméstica y una relación tóxica se encuentra en la palestra, pero no por su desempeño en la taquilla o las actuaciones, sino que por las polémicas que han rondado el detrás de escena.

El origen de los conflictos entre los protagonistas se habrían dado durante la promoción de la película y las diferentes perspectivas que habrían tenido los actores durante el proceso.

Para contextualizar, Lively interpreta a Lily Bloom, una mujer quien sufre violencia de parte de su marido, el neurocirujano Ryle Kincaid, interpretado por Justin Baldoni, cuyas agresiones nacen luego de que su esposa se reencuentra con un amor del pasado, Atlas.

Desacuerdos en la posproducción

Uno de los primeros detalles que han sido revelados por la prensa hollywoodense fue que pese a que la cinta está bajo la dirección de Baldoni (Five Feet Apart y Clouds), Blake Lively contrató al editor de Deadpool y Wolverine para hacer su propio corte.

Esto dio comienzo a las primeras asperezas, pues según han dicho algunos fanáticos, la actriz de Gossip Girl no ha entregado el mensaje detrás de la película de manera adecuada.

De hecho, varios han señalado que ha sido banal e incluso a “glamorizado” la violencia doméstica, además de tratar de provocar un “Barbenheimer” con la cinta recién estrenada de su esposo, Ryan Reynolds.

“La película trata la violencia doméstica, pero lo importante de esta película es que no es sólo una superviviente y no es sólo una víctima y aunque son cosas muy importantes, no son su identidad. No se define por algo que alguien le haya hecho o por un suceso que le haya ocurrido, aunque sean múltiples sucesos”, dijo Lively en una entrevista de promoción, según consignó Infobae.

La secuela de “Romper el círculo”

Otro de los detalles que ha evidenciado los conflictos entre la actriz y su coprotagonista fue lo que respondió Baldoni en su rol de director sobre la secuela de la cinta.

El actor fue consultado sobre si dirigirá “Volver a empezar”, la segunda parte de la historia, a lo que respondió escuetamente: “Hay gente mejor para hacerlo”, afirmó en referencia a Blake Lively.

Pero su respuesta no es antojadiza, sino que tendría su origen en una decisión que tomó la actriz de último minuto y sin consultar, esto, pues le habría pedido a su esposo, Ryan Reynolds, que le ayudara a cambiar el guion de una escena para “hacerla más graciosa”.

Cabe mencionar que TMZ reveló un video captado durante la grabación de la película, donde se ve a Lively y Baldoni teniendo una discusión detrás de cámaras, la que se debería a diferencias en la dirección.

No obstante, algunos seguidores han dejado entrever que todas estas polémicas podrían ser una simple jugada de marketing para llevar a más espectadores al cine.