El notero Nacho Pop reveló cómo ha sido su vida tras su salida de La Red a principios de 2023, tras cuatro años de carrera en el canal.

En conversación con Página 7 antes de figurar en Ahora Caigo, respondió a una pregunta sobre la supuesta deuda que la cadena mantendría con él asegurando con humor que “hasta el momento, no me hace falta plata. Así que no me he dado cuento si me han pagado o no. Así que nada… yo vivo de la espiritualidad y de la buena alimentación”.

En la oportunidad, relató que “he estado trabajando en agencias de comunicaciones, con marcas, animación de eventos”.

“Me llaman de la tele y voy. Me dejo querer”, añadió, y acotó bromeando que “estoy dando mis charlas motivacionales, que son el secreto de mi éxito. Estoy muy contento”.

En este sentido, acotó que “eso le quiero decir a la gente: hay que ir tras sus sueños, porque un día los pueden alcanzar”.

Sobre su trabajo en televisión, expresó que “se echa de menos, yo lo pasaba muy bien, pero también hay que ir probando nuevas etapas. Yo he trabajado, prácticamente, en todos los horarios de la tele”.

“Es como si me dijeran si echo de menos el trasnoche cuando trabajaba en el Mentiras Verdaderas o el Más vale tarde. En el Mega, obvio que se extrañan los matinales”, manifestó. “Las levantadas temprano no se echan tanto de menos”, bromeó.

Pese a ello asegura que, todavía, “en la calle, la gente me saluda”.

“He estado pituteando en el Mega y he tenido la posibilidad de hacer móviles y estar con la gente, que es lo que se valora mucho”, agregó en ese sentido. “Cuando uno está con la gente, y te abrazan y te saludan y te piden la foto y te piden el saludo para la alianza: eso me encanta”.