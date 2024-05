El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió la utilización de menores como "pasaportes humanos" para ingresar irregularmente a Chile, ante la noticia de que 1.500 niños ingresaron por pasos no habilitados el año pasado, a menudo acompañados por adultos. Monsalve explicó que en la frontera con Perú se permite la reconducción, tanto si entra un adulto solo como si lo hace con un menor, desmintiendo así la idea de que los menores son utilizados para evitar la reconducción. En contraste, en la frontera con Bolivia, específicamente en Colchane, no se permite la reconducción de ciudadanos sin nacionalidad boliviana, independientemente de si ingresan con menores o no.

Al respecto, el subsecretario Monsalve enfatizó que “hay dos realidades, una la que se produce en Arica y otra que se producen en Colchane”.

“La diferencia que en la frontera con Perú que permite la reconducción, y en esa frontera, si ingresa un ciudadano con un menor, estoy hablando de Chacalluta, se reconduce”, explicó.

“Por tanto, esta idea de que el menor es un pasaporte para evitar la reconducción es completamente falsa. Hoy día ese adulto se reconduce, o sea, se vuelve a Perú, por lo tanto, que entre con menor o que no entre con menor, la conducta nuestra es exactamente la misma”, sentenció.

“En el caso de Bolivia, me refiero a Colchane, no permite la reconducción de ciudadanos que no tengan la nacionalidad boliviana”, lamentó el subsecretario Monsalve.

“Por lo tanto, esa persona que ingresa no la podemos reconducir, da lo mismo si entra con un menor o no entra con un menor, porque Bolivia no permite reconducir”, enfatizó.

De todas maneras, el subsecretario resaltó que cuando ingresa un menor de edad por la frontera, se informa al Tribunal de Familia para que se tomen las medidas correspondientes.

“Tenemos una preocupación por los menores. Hay fiscalías puestas tanto en Colchane como en Chacalluta, cuando hay un menor se informa, por supuesto, al Tribunal de Familia para que se tomen todas las medidas de protección”, concluyó Monsalve.