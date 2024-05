Ya es oficial. La primera de las dos nuevas películas de “El señor de los anillos” será dirigida y protagonizada por Andy Serkis (“Venom: Let There Be Carnage”, “Mowgli: Legend of the Jungle”), con guion de Fran Walsh y Philippa Boyens en alianza con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou (“El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim”).

El filme, con miras a estrenarse en 2026, lleva el título provisional de “El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”, y contará con la producción ejecutiva de Ken Kamins, de Serkis y de Jonathan Cavendish de The Imaginarium.

Peter Jackson, director de la primera trilogía, será productor ejecutivo junto a Walsh y Boyens. Michael De Luca y Pam Abdy, directores de Warner Bros. Motion Pictures, se refirieron al anuncio.

“Durante más de dos décadas, los cinéfilos han abrazado la trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos debido a la innegable devoción que Peter, Fran y Philippa han mostrado hacia la protección del legado de las obras de Tolkien. Y para garantizar que el público pueda experimentar el increíble mundo que creó de una manera que honre su visión literaria, nos sentimos honrados de que hayan aceptado ser nuestros socios en estas dos nuevas películas”, señalaron, tal como recoge el portal Deadline.

“Con la incorporación de Andy para dirigir El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, continuamos con un importante compromiso con la excelencia, que es un verdadero sello de cómo todos queremos aventurarnos y contribuir aún más a la cinemática de El Señor de los Anillos”, agregaron.

Jackson, Walsh y Boyens respondieron: “Es un honor y un privilegio viajar de regreso a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador Andy Serkis, quien tiene asuntos pendientes… Como fanáticos de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, ¡estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros en otra aventura épica!”.

Serkis también se refirió al desafío: “Ha llegado una vez más el momento de aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa”.

Serkis, considerado un maestro de la captura de movimiento, fue honrado por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA) con el premio a la Contribución Británica Destacada al Cine.