El animador chileno, Rafael Araneda, sufrió un importante accidente mientras manejaba su bicicleta cerca de Miami, Estados Unidos, donde reside y trabaja hace años.

Según relató su esposa, Marcela Vacarezza, el ex animador del Festival de Viña quedó inconsciente y hospitalizado, y mencionó que se salvó por ir conduciendo con casco.

Rafael Araneda sufre accidente en bicicleta en Miami

Durante este martes 21 de febrero, se conoció la noticia del accidente que tuvo Rafael Araneda en Weston, en el estado de Florida, el que lo dejó con algunas secuelas por el duro golpe.

Fue por medio de una entrevista en LUN, en que Marcela Vacarezza dio detalles de cómo fue que el animador cayó de su bicicleta el domingo 19 de febrero, pasadas las 12:30 horas, producto de un atropello.

Según comentó, el animador la llamó cuando se encontraba siendo atendido en el hospital, luego de quedar inconsciente por unos instantes. “Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado (…) partí para allá. Él no se acuerda que me llamó”.

De igual manera, relató cómo se habría dado el accidente, según lo informado por la policía estadounidense. “Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco ‘Pare’ saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló”, agregó Vacarezza.

Respecto a posibles secuelas, su esposa aclaró que el conductor de televisión se encuentra con fuertes dolores en el cuerpo producto del golpe, pero que según los exámenes, no sufrió fracturas. “Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos”, concluyó.

Conductora de Univisón confirma accidente del animador

Pero no solo Marcela Vacarezza confirmó el grave accidente en bicicleta de Rafel Araneda en Estados Unidos y que lo mantiene en reposo, debido al fuerte dolor, producto del golpe.

También ser refirió a esto, Ana Patricia Gámez, su compañera en la conducción del programa ‘Enamorándonos’ de Univisón, durante la noche de este lunes, donde el conductor, obviamente, se ausentó.

“Rafa desafortunadamente tuvo un accidente este fin de semana“, informó la presentadora mexicana. “Él está bien, está fuera de peligro, pero necesita tiempo para recuperarse”.