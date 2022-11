La participación de la cantante colombiana Shakira en la ceremonia de apertura del mundial de fútbol de Qatar 2022, estaría en peligro. Esto, pues la artista habría rechazado actuar luego de críticas sobre las deficiencias políticas respecto a derechos humanos en el país.

De esta manera, la artista se uniría a la decisión tomada por Rod Stewart y Dua Lipa, sobre el mismo tema.

Fue la periodista Adriana Dorronsoro de El programa de Ana Rosa quien afirmó que “Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial de Qatar 2022”. Hasta el momento la artista no se ha pronunciado al respecto.

Otras bajas del evento

Otros artistas que si han confirmado que no participaran en la ceremonia futbolística son Rod Stewart, Dua Lipa, además del streamer Ibai Llanos.

La cantante británica fue tajante en su decisión luego de que varios rumores afirmaran que se presentaría en el show de apertura. La intérprete de One kiss, escribió en su cuenta de Instagram: “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos”.

Por su parte, Stewart, afirmó que rechazó la oferta de más de 1 millón de dólares por cantar en la ceremonia hace más de 15 meses: “Lo rechacé. (…) No está bien ir. Y los iraníes también deberían estar afuera (del Mundial) por suministrar armas”, habría dicho según consignó la BBC.

Por su parte, el español afirmó en una transmisión por Twitch a sus seguidores que le habían ofrecido viajar junto a la selección nacional del mencionado país, pero lo había rechazado: “No me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, dijo.

Hasta ahora el cartel de artistas que cantarán en la cita está formado por J Balvin, el integrante de BTS, Jung kook, además de los intérpretes de la canción oficial.