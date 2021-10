A horas de su fallecimiento, la última publicación de Halyna Hutchins (42) a causa de un accidental disparo de un arma de utilería ejecutado por el actor Alec Baldwin en pleno rodaje, se ha viralizado en redes sociales.

El incidente, que también tuvo como víctima al director del filme (Joel Souza, quien fue dado de alta este viernes), ha remecido a la industria hollywoodense.

La tragedia ocurrió durante la filmación de “Rust”, un western que estaba siendo rodado por estos días en el estado de Nuevo México, EE.UU.

Días antes de su muerte, la cineasta posó sonriente para sus redes sociales, donde colgó un video de sí misma montando a caballo en el desierto.

“Una de las ventajas de filmar un western es que puedes montar a caballo en tu día libre”, escribió Hutchins en Instagram.

Amigos desde en Ucrania, país de origen de la artista, la describieron como “hermosa y enérgica, alguien cuyo talento la había impulsado desde Ucrania al éxito en Hollywood, pero que nunca olvidó su país de origen. Estaba orgullosa de su herencia”.

“Ella podría haber estado entre las mejores estrellas de Hollywood ante la cámara, no detrás de ella”, agregó una de sus amigas al diario The New York Times.