La actriz de 31 años Tanya Fear conocida por su participación en la serie británica Doctor Who, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de septiembre y hasta la fecha no se tiene rastro de su paradero.

De acuerdo a un comunicado realizado por la misma familia de la actriz a través de Twitter, se encontraban “muy preocupados” debido a la falta de información sobre Tanya.

“Estoy devastada por esta situación, y pido a cualquier persona que tenga información que se acerque y lleve a nuestra hija a casa sin peligro”, señaló la madre de la actriz a través de la red social.

Según información entregada por la misma familia y recogida por BBC, Fear habría salido de su departamento en el sector de Hollywood Bowl sin su celular, documentos ni pertenencias en general y fue vista por última vez el pasado jueves a eso de las 22:00 horas.

En tanto, su familia informó a través de otra publicación en la cuenta de Twitter creada especialmente para su búsqueda, que ellos comenzarían a realizar su propia investigación, en conjunto a la que está realizando la policía de Los Ángeles.

Algunas de las publicaciones que se pueden ver, señalan las características de la actriz. “Esta cuenta está dedicada a encontrar a nuestra amada Tanya Fear, quien desapareció en el área de Hollywood Bowl el 9 de septiembre de 2021. Tanya tiene un acento británico distintivo, mide 5 pies 4, pesa alrededor de 140 libras, ojos marrones, cabello negro y su cabello se parece a la imagen de abajo”.

This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv

