Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió alertas por entidades no autorizadas que ofrecen créditos y asesorías financieras, incluyendo a Bureo Financial S.A., Biomedical Capital S.A., y otras imitadoras. Se denunció a una de ellas por extorsión. La CMF advierte que estas entidades piden pagos anticipados y no cumplen con los préstamos prometidos. Asimismo, señalan que la aplicación Eclip-Crédito Premium no está regulada y podría extorsionar a los usuarios. En su sitio web, la CMF ofrece una sección de Alertas Ciudadanas para verificar la legitimidad de empresas financieras y brinda consejos de protección a los inversores.