Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que las tarjetas prepago también estarán bajo regulación en la Ley de Cumplimiento Tributario. Esto luego de las interpretaciones iniciales en donde señalaban que las cuentas prepago no bancarias fueron excluidas de las "50 transferencias". El coordinador de Política Tributaria de Hacienda explicó si bien esta exigencia no es aplicable a este tipo de tarjetas, aquellas sí serán consideradas como medios de pago electrónicos en casos de ventas de productos o servicios y que, en este caso, deberán cumplir con las obligaciones correspondientes: exigir inicio de actividades o informar todas las operaciones. En tanto, desde el sector de tarjetas prepago no bancarias se cuestiona la exclusión inicial y advierten sobre el mayor uso de efectivo a causa de la nueva ley.