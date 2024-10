Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio Nacional del Consumidor recibió denuncias por incumplimiento en promesas de compraventa de viviendas, donde las inmobiliarias se negaron a devolver estos montos de dinero, a pesar de estar dispuesto en el contrato, o de plano no responden a las llamadas de los clientes. Ante esta situación, el Sernac recuerda que los contratos inmobiliarios están bajo la Ley del Consumidor, por lo que las empresas inmobiliarias deben cumplir con deberes de información y no establecer cláusulas abusivas, permitiendo a los consumidores recuperar lo pagado si la compra no se concreta por razones ajenas a ellos, como puede ser el rechazo de un crédito.