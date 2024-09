Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Para quienes emprenden pero que aún no están formalizados ante el SII o están realizando este trámite, surge la opción de utilizar la Tasación de Actividades Esporádicas (TAE) para así poder vender en eventos como fondas o ferias dieciocheras, pagando un IVA "tasado" basado en las ventas proyectadas. Para ello, se requiere un permiso municipal y un capital menor a 25 UTM (aprox. $1,6 millones). Es importante destacar que esta opción es para quienes aún no han iniciado actividades de primera categoría o están en proceso de hacerlo y que la misma no reemplaza la formalización con el SII. Los ya formalizados deben seguir los pasos administrativos correspondientes para participar en eventos como ferias o fondas.