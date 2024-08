Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fundador de Microsoft, Bill Gates, con una fortuna de aproximadamente US$160 mil millones según Bloomberg, es reconocido por su influencia en el mundo empresarial. Durante una sesión de "Ask Me Anything" en Reddit, Gates señaló que la mejor inversión para aquellos que ganan menos de US$100 mil al año es en su educación. Para el magnate, la educación es la clave del éxito personal y financiero. El fundador de la tecnología es conocido por promover el aprendizaje continuo y respaldar iniciativas educativas con donaciones millonarias, como los US$1.100 millones en educación matemática. Gates enfatiza que invertir en uno mismo es fundamental, sin importar la edad, como camino hacia la prosperidad.