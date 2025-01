Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha vuelto a cuestionar a Oxxo por presunta entrega de información falsa al notificar la adquisición de Ok Market en 2021, solicitando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una multa fiscal de más de $5.250 millones a Cadena Comercial Andina SpA (CCA), perteneciente al Grupo Oxxo. Se acusa a la empresa de haber ocultado al menos 60 documentos relevantes durante la notificación de la operación de concentración, lo que habría obstaculizado la investigación de la operación. Esta acción de la FNE busca salvaguardar la eficacia del sistema de control preventivo de concentraciones. En un acuerdo previo de 2023, la empresa admitió no haber enviado las cartas de renuncia a cláusulas de exclusividad existentes al momento de cerrar la operación con OK Market.