El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las aerolíneas Latam, Sky y Jetsmart para que le reporten los mecanismos utilizados para informar a los pasajeros cuando ocurren retrasos y cancelaciones de vuelos.

Ello, en el contexto de la temporada alta de viajes y tras un incidente que sucedió en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta, donde una pasajera agredió verbalmente a una trabajadora de una línea aérea, lo que obligó a la intervención de Carabineros.

Ese hecho fue calificado como grave por el Servicio. Dijo que evidencia “la necesidad de fortalecer las prácticas de información y atención en situaciones de contingencia”.

Incluso, el diputado Jaime Araya solicitó al Sernac evaluar los mecanismos de protección hacia el personal que asiste a los consumidores en los aeropuertos. Sin perjuicio de ese requerimiento parlamentario, el oficio responde a su mandato de velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores, enfocándose en las obligaciones de las aerolíneas.

En detalle, el oficio del Sernac requirió a las aerolíneas nacionales informar:

Las empresas tendrán 10 días hábiles administrativos para responder al Servicio.

En caso de negarse injustificadamente a enviar los antecedentes, la sanción podría llegar a los 400 UTM (casi $27 millones).

En la misma línea, el Sernac recordó que en caso de retraso o de cancelación de un vuelo, el pasajero afectado tiene los siguientes derechos:

-Continuar con el itinerario programado: Si el vuelo no se inició o el avión haya despegado y se encuentre en una escala y/o conexión, el consumidor afectado podrá embarcar en el siguiente vuelo que tenga disponible el transportador o en un transporte alternativo.

-Acceso a asistencias garantizadas en el Código Aeronáutico: En caso de que la causa del retraso o cancelación del vuelo sea imputable a la aerolínea y, si la diferencia entre la hora de salida original y la nueva fuera superior a una hora, ésta deberá conceder y facilitar las comunicaciones que el pasajero necesite efectuar, ya sean telefónicas o electrónicas. Si la diferencia entre la hora de salida original y la nueva son 2 ó más horas, la empresa deberá proveer de comidas y refrigerios equivalentes, además de movilización y alojamiento cuando corresponda.

-Indemnización de perjuicios: Si la causa del retraso o cancelación del vuelo es imputable a la aerolínea, el consumidor afectado tendrá derecho a una indemnización que dependerá de la capacidad de la aeronave y el tiempo del retraso, la cual podrá ascender a un monto máximo de 250 UF (más de $96 millones).

-No continuar con el itinerario programado: Si el pasajero decide no continuar con su vuelo y la causa del retraso o cancelación es imputable a la aerolínea, tiene derecho a solicitar el reembolso total del valor pagado por el pasaje si el viaje aún no ha comenzado, o del tramo no utilizado, según corresponda.