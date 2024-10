Codelco nominó a André Sougarret y Juan Enrique Morales, expresidente ejecutivo y exdirector de la minera estatal, respectivamente, para integrar el directorio de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. tras la adquisición del 10% de las acciones de Quebrada Blanca en septiembre. La estatal destacó el potencial de crecimiento de Quebrada Blanca, un mega yacimiento de cobre, que se posicionará entre las 20 operaciones de mayor producción a nivel mundial y será el sexto productor en Chile. Teck posee el 60% de la mina, mientras que Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation tienen en conjunto el 30%, y Codelco tiene un 10%. André Sougarret es director del Grupo CAP y Empresas Gasco S.A., mientras que Juan Enrique Morales fue director de Codelco y de la Fundación Tecnológica Sonami. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, resaltó la experiencia minera de ambos nominados.

Codelco informó que nominó a su expresidente ejecutivo, André Sougarret; y el exdirector, Juan Enrique Morales, para asumir en el directorio de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (Quebrada Blanca) como sus representantes.

Tras la compra del 10% de las acciones de Quebrada Blanca a inicios de septiembre a la Empresa Nacional de Minería (Enami), la cuprífera estatal ejerció parte de los derechos que este paquete accionario le confiere.

Nominó así, por tanto, a dos de los once miembros del directorio, quienes comenzarán su gestión a partir de la próxima sesión de dicho órgano colegiado.

Quebrada Blanca es un mega yacimiento de cobre, que cuenta con una base de recursos de 10.000 millones de toneladas, con una ley de 0,38% de Cu y “oportunidades de crecimiento futuro”, destacó la estatal.

En plena operación de su segunda fase, se posicionará dentro de las 20 operaciones con mayor producción de cobre del mundo y a nivel nacional se ubicará como el sexto productor después de Escondida, Collahuasi, El Teniente, Radomiro Tomic y Los Pelambres, considerando sus producciones de 2023.

Está ubicada en la región de Tarapacá a una altitud de 4.400 metros, aproximadamente 240 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique.

Teck tiene una participación indirecta del 60% en la mina. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation tienen conjuntamente una participación indirecta del 30%. Codelco tiene una participación no financiera del 10%.

Codelco propone a Sougarret y Morales como directores en Minera Teck Quebrada Blanca

Máximo Pacheco, presidente del directorio, explicó que en una sesión extraordinaria, el directorio de Codelco aprobó por unanimidad la nominación de André Sougarret y Juan Enrique Morales “por su inigualable experiencia minera”.

“André, un reconocido ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile y MBA del Loyola College-UAH, realizó gran parte de su carrera en Codelco, mientras Juan Enrique, otro destacado ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile, se ha dedicado más de 50 años al negocio minero”, señaló.

André Sougarret es actual director del Grupo CAP y de Empresas Gasco S.A., y fue presidente ejecutivo de Codelco hasta agosto de 2023.

En tanto, Juan Enrique Morales fue director de Codelco durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023, en uno de los cupos que provienen de una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública, además de director de la Fundación Tecnológica Sonami.