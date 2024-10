Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Transbank fue multada con 1.000 UF por la CMF tras infringir la normativa sobre giro exclusivo, al asociarse con una empresa externa para emitir boletas de ventas electrónicas, actividad no permitida en su giro. A pesar de que el regulador habría advertido a la empresa para que no siguiera realizando estas actividades, Transbank no realizó los ajustes necesarios e incluso obtuvo beneficios económicos de esta operación. La CMF concluyó que Transbank realizó actividades no autorizadas y decidió aplicar la multa correspondiente, en una resolución firmada por Solange Berstein y los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesia.