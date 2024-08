Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

CMPC destaca como la “#1 Most Honored Company in the Chile Rankings” y entre las 20 compañías más destacadas a nivel continental, según la votación de 1.140 inversionistas y analistas en el ranking Latin America Executive Team de Institutional Investor. Asimismo, se posicionó en el segundo lugar en el sector forestal y papelero de la región, siendo reconocida por tener el mejor Investor Day a nivel nacional y liderar los mejores programas ESG. A nivel corporativo, Francisco Ruiz-Tagle fue reconocido como el segundo mejor CEO en Chile, junto con Fernando Hasenberg como el segundo mejor CFO. Institutional Investor Research es un proveedor destacado en retroalimentación independiente para la comunidad de inversiones-