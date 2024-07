La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por Conadecus, Sernac y Odecu contra SCA Chile, empresa implicada en la colusión del papel junto a CMPC Tissue. La Suprema argumentó que no hay un vínculo directo entre SCA y los consumidores finales, lo que evita responsabilidades según la Ley de Protección de los Consumidores. Con esto, se descarta la posibilidad de compensaciones por parte de la empresa. Conadecus lamentó la decisión, señalando que "debilita la protección de los consumidores" y afirma que buscará alternativas legales para avanzar en compensaciones para las personas afectadas.

La Corte Suprema decidió rechazar los recursos presentados por Conadecus, Sernac y Odecu en contra de SCA Chile, empresa que junto a CMPC Tissue protagonizó el caso de colusión del papel, que derivó en una multa contra las firmas de US$15 millones y una compensación por parte de la empresa del grupo Matte de $7 mil pesos a más de 13 millones de personas.

La decisión del máximo tribunal del país se basó en que, según argumenta la Suprema, no se puede establecer un vínculo entre SCA y los consumidores finales. De esta forma, no se pueden endosar responsabilidades por la Ley de Protección de los Consumidores (LPDC).

Con ello también se cerro la opción, en una primera instancia, de que la empresa entregue compensaciones.

Conadecu tras fallo: continuarán buscando alternativas

Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), su presidente, Hernán Calderón, lamentó lo ocurrido y criticó que “lo único que consagra este fallo es la impunidad de la empresa que atentó contra de los consumidores”.

En esta línea, Calderón afirmó que el pronunciamiento de la Corte Suprema “debilita la protección de los consumidores”.

“Los consumidores se sientes frustrados, las empresas pueden burlar la ley, pueden cometer infracciones, delitos; se les sanciona económicamente pero no compensan por el daño que se les produjo, el cual está avaluado en más de US$80 millones. Lo que buscábamos era que las personas tuvieran una compensación. No lo logramos pero esto no agota las instancias jurídicas, vamos a continuar”, dijo el presidente de Conadecus.

“Buscaremos caminos judiciales distintos de tal manera que la empresa vuelva a enfrentarse a tribunales y buscar lo justo para los consumidores”, concluyó

Colusión del papel tissue

La colusión del papel tissue, conocida popularmente cono la colusión del “papel confort”, hace referencia a la asignación de cuotas de participación de mercado y fijación de precios realizada entre CMPC Tissue y SCA Chile durante el 2000 y 2011.

Según antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ambas empresas llegaron a representar alrededor del 90% del mercado del tissue, con ventas anuales por US$400 millones y llegando a tener ganancias de al menos US$458 millones.

Gracias al proceso judicial, al que se sumó el Sernac, se logró una compensación de $7 mil pesos por parte de la CMPC a cada persona mayor de 18 años (unos 13,7 millones). Además, la Corte Suprema ordenó multas por US$15 millones contra ambas firmas.

Posterior a que se diera a conocer la decisión del Tribunal, desde Essity (anterior SCA Chile), emitieron un muy escueto comunicado donde destacaron la decisión de la Core Suprema.

“Nos complace el fallo emitido, rechazando el proceso de acción colectiva iniciado contra SCA Chile, ya que creemos que es correcto y acorde con los hechos del caso y consistente con la legislación chilena”.